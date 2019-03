La Fura dels Baus convierte 'El amor brujo' en un espectáculo de danza y acrobacias

‘El amor brujo: el fuego y la palabra’. ése es el título elegido por La fura dels baus para su nueva coproducción. La representación conmemora los 100 años del estreno de la conocida obra de Manuel de Falla. El director artístico de la agrupación, Carlus Padrissa, lo define como un espectáculo "donde puede haber alguien volando, fuego, agua y el espectador se queda embelesado".



En la coproducción participa el festival de danza y música de Granada, Sponsorship Consulting Media, Teatros del Canal, Festival Castell de Peralada, y Old and New Montecarlo. Bajo la dirección musical de Manuel Hernández Silva, la obra será representada por la Orqueta Joven Andalucía y la cantaora Marina Heredia. Está previsto que entre este año y 2016 se represente en Granada, Peralada (Girona), Sao Paulo y Madrid.



Coincidiendo con el centenario del estreno de la obra, la compañía teatral ha querido recrear el clásico con un espectáculo que auna danza, flamenco, acrobacias y proyecciones cinematográficas.