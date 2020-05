'Finding Freedom', la biografía de Harry y Meghan ya tiene fecha de publicación

El próximo 11 de agosto se pondrá a la venta el libro de la biografía autorizada del príncipe Harry y Meghan Markle.

'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family', traducido al español, 'Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna' es un libro escrito por la periodista estadounidense Carolyn Durand y el británico Omid Scobie “con acceso único y con la participación de las personas más cercanas a la pareja”, según afirma la editorial Harper Collins en su página web.

"Cuando se conoció la noticia del incipiente romance entre un querido príncipe inglés y una actriz estadounidense, captó la atención del mundo y provocó un frenesí de los medios internacionales. Pero si bien el duque y la duquesa de Sussex han seguido apareciendo en los titulares, desde su compromiso, boda y nacimiento de su hijo Archie hasta su decisión sin precedentes de retirarse de sus vidas reales, pocos conocen la verdadera historia de Harry y Meghan", asegura la descripción del libro en Amazon.

Curiosamente, la empresa editora del libro es Dey Street Book, que pertenece a Harper Collins y que, a su vez, pertenece al grupo mediático News Corp, propiedad del magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch. Este también es propietario del periótico británico ‘The Sun’, con el que el príncipe Harry ha tenido algún enfrentamiento.