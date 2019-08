El Festival Internacional de Benicàssim (FIB), comienza este jueves y se alargará hasta el domingo. El FIB 2019, que este año cumple su 25 edición, celebra hasta el domingo cuatro jornadas con un variado cartel de diferentes estilos musicales que encabezan Lana del Rey, Kings Of Leon, Vetusta Morla, Fatboy Slim, The 1975, Franz Ferdinand, George Ezra y Jess Glynne, entre otros grupos, artistas y DJ.

El sábado será el turno de artistas cómo Kings of Leon o Carolina Durante. Los conciertos comenzarán a las 19.30 horas y se alargarán toda la noche.

Pero el festival completa su oferta con eventos no musicales para convertirse en algo más que música, entre los que destacan la jornada tecnológica de innovación musical FIB Pro Startups (este jueves), un partido de fútbol solidario entre artistas y periodistas (el viernes) y la carrera benéfica de karts para la Cruz Roja (el domingo).

El viernes verá la luz uno de las principales propuestas de ocio del festival, el partido solidario a favor de Save the Children que enfrentará a miembros de la prensa frente a un equipo repleto de artistas del festival entre los que destacan Bifannah, Belako, Alien Tango, Mavi Phoenix, The Hunna o Monterrosa. El árbitro del partido será el castellonense Juan Ansuátegui Roca, ex árbitro profesional, y el equipo de artistas contará con la participación especial del exjugador del Villarreal CF y la selección española Marcos Senna.

Y el domingo en el circuito de karts de Benicàssim tendrá lugar la Benikarts & FIB, una carrera solidaria de karts con donativos a favor de Cruz Roja y donde participarán varios componentes de grupos que forman parte del cartel como Cariño, Cupido, Paigey Cakey, Mueveloriena, Hot Dub Time Machine y CC:Disco. El festival también ofreció durante la noche del miércoles una jornada artística con la XXI Cita con la Danza FIB en el anfiteatro de la Playa Torre San Vicente del municipio castellonense.