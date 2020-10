¡Feliz Día de la Hispanidad 2020! 10 frases para felicitar el 12 de octubre

Hoy en España se celebra el Día de la Hispanidad, al que oficialmente se le conoce como el Día de la Fiesta Nacional. Pero, esta festividad no es exclusivamente española, y se celebra en muchas otras partes del mundo como por ejemplo en los Estados Unidos, donde se homenajea a Cristóbal Colón, a través del Columbus Day.

También es muy extendido este festejo en Latinoamérica, y el 12 de octubre es un día en el que se hace referencia al Descubrimiento de América, al Día de la Hispanidad, al Día de la Raza y, recientemente, también muchos países de la región han optado por hacer alusión al respeto a la diversidad cultural.

En este día especial, además de recordar un acontecimiento histórico que supuso el primer contacto entre dos mundos, es una ocasión excepcional para celebrar la diversidad, la mezcla de culturas y la extensión de la lengua castellana.

Por eso, no dejes de compartir alguna de estas 10 frases de autores españoles y latinoamericanos que recopilamos para ti, y rinde tu pequeño homenaje al 12 de octubre, un día para remarcar la igualdad de todas las culturas.

Argentina, España, México, Guatemala, Chile, Perú…Qué más da el lugar, tenemos todos la misma identidad. ¡Feliz Día de la Hispanidad!.

El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños. Cristóbal Colón.

Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande. Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. José Ortega y Gasset.

Para el éxito sobra el talento; para la felicidad, ni basta. Camilo José Cela.

La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Gabriel García Márquez.

Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes.

Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Pablo Neruda.

No es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca. Federico García Lorca.

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Miguel de Cervantes Saavedra.

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Gabriela Mistral.