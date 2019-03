Un equipo de arqueólogos descubre una monumental estructura enterrada en Petra

JORDANIA | HALLAZGO HISTÓRICO

Una enorme estructura cubierta por columnas, con una escalera en un interior y restos de artículos de cerámica ha sido localizada en Petra (Jordania). El hallazgo, que podría tener más de 2.150 años de antigüedad, lo han llevado a cabo un equipo de arqueólogos cuando estaban estudiando la antigua ciudad mediante satélite y ha sido publicado por el Bulletin of the American Schools of Oriental Research.