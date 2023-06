La entrevista de Drew Barrymore que genera controversia por la relación con su madre y las drogas a los 14 años

La actriz Drew Barrymore ha arremetido contra los medios de comunicación debido a las informaciones en las que se sugiere que deseó la muerte de su madre, a raíz de una entrevista con 'Vulture', en la que habla de la relación con su progenitora. Barrymore no ha silenciado nunca que la relación con sus padres haya sido algo distante. Sin embargo, a pesar de haber vivido momentos complicados con ellos, la actriz no guarda rencor ni tiene nada que reprocharles, a diferencia de lo que algunos medios han tratado de transmitir después de la entrevista en la que se sinceró sobre su familia.

Conocida por formar parte de 'Los Ángeles de Charlie', comenzó su carrera como actriz muy pronto. Debutó a los 7 años en 'ET', la famosa película de Steven Spielberg. Toda esta exposición mediática siendo tan joven, además de verse dentro de un mundo de adultos hizo que su infancia no fuera la normal de una niña. Cuando solo tenía 11 años empezó a ir a discotecas, clubes nocturnos y al famoso Studio 54, dónde entró en contacto con grandes estrellas del cine, lo que le llevó a realizar ciertas acciones, como la de probar el alcohol. Con 12 años empezó a consumir drogas y a los 14 tuvo ingresó en una clínica de rehabilitación.

Una de las confesiones de la entrevista que muchos medios han malinterpretado es la de "me dan envidia muchas de mis amigas que, cuando sus madres fallecieron, fueron por fin capaces de poner en su sitio todo lo que les pasó y se comprendieron mejor a sí mismas. Yo no tengo ese lujo y no puedo esperar a tenerlo". Algunos medios han resumido de una manera distorsionada sus confesiones. "Drew Barrymore quiere que su madre se muera", publicaba uno de ellos. Su cabreo ha sido tal que se ha visto obligada a publicar un vídeo en redes sociales en el que aclara ciertas cosas.

"Sabéis que, para todos los tabloides ahí fuera, me habéis estado jodiendo la vida desde los 13 años. Yo nunca he dicho que deseara que mi madre estuviera muerta. Cómo os atrevéis a poner esas palabras en mi boca", comienza diciendo en el vídeo. "He sido vulnerable y he tratado de resolver una relación muy difícil y dolorosa, mientras admitía que es difícil hacerlo cuando un padre está vivo y para aquellos que debemos resolverlo en tiempo real. Quise decir 'no puedo esperar' como que no puedo esperar por el tiempo que pasa. No a que los padres se mueran". Terminaba haciendo una petición a los medios para que no malinterpreten sus palabras.

En la actualidad, la actriz ha contado que trata de mantener una buena relación con su madre: "Escribí a mi madre por su cumpleaños y me dijo que me quería y que estaba orgullosa de mí. No me importa que edad tengas o lo grande que sea tu misión. Cuando tu madre te dice que te quiere, vuelves a ser pequeño. Y el hecho de que me quiera con mi verdad y mi honestidad lo convierte en el mejor momento que haya escuchado decírselo".