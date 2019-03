NUNCA HABÍA VISTO SU OBRA

La compañía eléctrica ha recibido al ceremista Vicente Muñoz. En 1984 creó el mural del acceso principal de la central térmica de As pontes, pero no pudo verlo en persona. Por esa razón, Muñoz pidió que le enviaran una fotografía. Ante tal petición, la compañía no ha dudado en invitarle para verlo.