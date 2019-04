Muere el cantante Prince a los 57 años

El músico estadounidense Prince, uno de los más exitosos de todos los tiempos, murió este jueves en su residencia de Chanhassen (Mineápolis, EEUU), una pérdida que conmocionó a sus seguidores y al mundo de la música. "Con profunda tristeza, confirmo que el legendario e icónico artista Prince Rogers Nelson ha fallecido esta mañana en su residencia de Paisley Park a los 57 años", indicó su publicista, Yvette Noel-Schure, en un breve comunicado que no detallaba las causas de la muerte.

El cantante sufrió una emergencia médica el pasado día 15 que obligó a su avión privado a realizar un aterrizaje en Illinois (EEUU). Sin embargo, el artista apareció en un concierto al día siguiente para tranquilizar a sus admiradores. Fuentes de su entorno indicaron que el artista venía haciendo frente a un episodio de gripe desde hace semanas, lo cual le había llevado a cancelar dos conciertos de su gira "Piano and a Microphone". Horas después de su ingreso hospitalario, Prince usó su perfil oficial en la red social Twitter para escribir: "Estoy transformado".

La noticia se divulgó este jueves en torno a las 17:00 GMT, cuando varios medios publicaban que las autoridades locales investigaban una muerte en la residencia de Prince. Instantes después, el portal TMZ, especializado en información sobre famosos, apuntaba a que el fallecido era el propio cantante.

No tardaron en llegar las reacciones del mundo de la música, que expresó su pesar e incredulidad por el fallecimiento. "El mundo ha perdido mucha magia. Descansa en paz. Gracias por darnos tanto", sostuvo Katy Perry. Justin Timberlake, por su parte, comentó: "Estoy de piedra. No puede ser real". "No me lo puedo creer. Era un enorme talento", indicó Billy Idol, mientras que Boy George comentó: "Hoy es el peor día de mi vida". Prince, cuya música fusionaba de manera única elementos del rock, el rhythm and blues, el soul y el funk, entre otros géneros, ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll Hall en 2004.

En su carrera de más de 35 años sobre los escenarios, lanzó 39 discos, vendió más de 100 millones de copias y alcanzó repercusión mundial por sus canciones y su estrafalario vestuario, un estilo único e intransferible con el que acudía a todas sus intervenciones públicas. En su carrera figuran siete premios Grammy y un Óscar a la mejor canción original por "Purple Rain".

El cantante, compositor, arreglista e instrumentalista estaba considerado uno de los músicos más innovadores de su era y contaba con éxitos mundiales como "Little Red Corvette", "Let's Go Crazy" y "When Doves Cry". Su corta estatura enfrascaba uno de los mayores talentos que ha dado la música moderna, capaz de emocionar con su guitarra evocando el estilo de Jimi Hendrix y de crear y poner voz a algunos de los temas más sensuales jamás concebidos. Fue particularmente conocido por la denodada protección que ejercía sobre su independencia artística, una tarea que llevó a este gran inconformista a enfrentarse en numerosas ocasiones con las discográficas por el control sobre su material e incluso su nombre artístico.

El nativo de Mineápolis irrumpió en la escena musical en la década de 1970 y debutó con "For You" (1978), su primer disco, en donde tocó personalmente los 27 instrumentos que empleó en su grabación. Después fue el turno de "Prince" (1979), que lanzó su meteórica carrera gracias a temas picantes y provocadores como "Why You Wanna Treat Me So Bad?" y "I Wanna Be Your Lover". El éxito rotundo llegaría con una década después con álbumes históricos como "1999" o "Purple Rain", en los que apostaba por su perfecta mezcla de pop impecable y sexualidad andrógina. Ese disco, "Purple Rain", aparece frecuentemente en las listas de los mejores discos de rock de todos los tiempos.

En años posteriores se cambió su nombre artístico por un símbolo impronunciable que significaba "amor", lo que hizo que hubiera que referirse a él como "el artista anteriormente conocido como Prince" o "el símbolo" hasta el año 2000, cuando finalmente recuperó su denominación original. Además, trabajó con diferentes bandas, como cantante y productor, usando pseudónimos como "The Time", "The New Power Generation" o "The Revolution". "No le temo a nada en la vida, el temor es desconocimiento y yo conozco ya todo", afirmaba Prince en una entrevista con Efe en 1998. Ahora que completa su última transformación, deja un legado inolvidable y una música eterna.