El musical de 'El Médico' se estrena este miércoles tras dos años de preparativos

Después de dos años de preparativos este miércoles se estrena en Madrid el musical 'El Médico', la adaptación del 'best seller' más vendido de Noah Gordon.

40 actores, 20 músicos y más de 300 piezas de vestuario diseñadas por Lorenzo Caprile son algunos de los ingredientes de este musical. Es la primera superproducción en España que cuenta con una inversión de cuatro millones de euros.

Una adaptación literaria que transportará al espectador desde el Londres del siglo XI al mágico mundo de Persia.

En un momento de su vida en el que ya no puede escribir, Noah Gordon siente que ha "renacido" gracias este musical, inspirado en su novela, y por eso asistirá ilusionado al estreno mundial del espectáculo, esencia de un 'best seller' que, asegura, sigue siendo "contemporáneo".

Emocionado por ver la reacción de España a raíz del estreno del musical en el Teatro Nuevo Apolo, en Madrid, el escritor estadounidense ha explicado todo lo que el nuevo espectáculo le ha dado desde que sus creadores, el compositor Iván Macías y el productor Pablo Martínez, le presentaron la idea en Boston (EEUU).

"Ahora que ya no trabajo como escritor y que me faltan un par de semanas para cumplir 92 años, este musical me ha hecho renacer. Puedo ver mi trabajo traducido en un espectáculo magnífico con actores maravillosos y con una música increíble", señala Gordon, que ha participado en el proceso creativo del proyecto junto a su hijo Michael.