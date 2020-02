Dónde ver las películas nominadas a los Premios Oscar 2020 online

Poder ver alguno de los largometrajes nominados a mejor película en los Premios Oscar 2020 desde el sofá de nuestra casa es totalmente posible y una opción muy recomendable si nos da más pereza acercarnos a un cine pero no queremos perdernos nada de todo lo que pase en el Teatro Dolby el próximo domingo 9 de febrero a partir de las dos de la madrugada.

A la hora de priorizar qué películas ver antes, es interesante saber qué ‘Joker’ es la gran nominada de los premios Oscar 2020 con 11 nominaciones entre las que destacan mejor película, mejor director a Todd Phillips, mejor actor para Joaquin Phoenix, mejor guion adaptado, mejor fotografía, mejor montaje, mejor vestuario, mejor maquillaje y peluquería, mejor banda sonora, mejor montaje de sonido y mejor mezcla de sonido. Aunque siga en los cines, es posible verla en plataformas de pago como itunes, Amazon o Google Play.

Lo mismo le sucede a la última película de Quentin Tarantino, 'Érase una vez...en Hollywood' que en su caso ha conseguido diez nominaciones en la Gala de los Oscar entre las que se encuentran mejor película, director, actor protagonista para Leonardo DiCaprio, mejor actor de reparto para Brad Pitt, mejor montaje, guion original, fotografía, vestuario, producción, montaje de sonido y mezcla de sonido.

Sin embargo, ‘El Irlandés’ de Martin Scorcese, que cuenta con las mismo número de nominaciones a los Premios Oscar 2020, se puede ver en Netflix. Esta propuesta de casi tres horas de duración ha sido nominada para los siguientes galardones: mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, dos nominaciones a mejor actor de reparto tanto para Al Pacino como Joe Pesci, mejor fotografía, mejor vestuario, mejor montaje, mejor producción y mejor efectos especiales.

A su vez, la aclamadísima 'Historia de un matrimonio' también se encuentra en esta plataforma. Scarlett Johansson y Adam Driver hacen las delicias de los espectadores en un película que muestra la versión menos contada del mundo romántico en Hollywood: el desamor. Este largometraje dirigido por Noah Baumbach cuenta con las nominaciones a mejor película, mejor guion original, mejor actor protagonista para Adam Driver, mejor actriz para Scarlett Johansson, mejor actriz de reparto para Laura Dern y mejor banda sonora en los Premios Oscar.

La última de los filmes nominados 'Parásitos' también está en diversas plataformas de pago como Google play o itunes. Esta película de Corea del Sur se ha convertido en una de las grandes favoritas de los Premios Oscar porque cuenta con nada más y nada menos que seis nominaciones. Entre ellas a la mejor película, mejor dirección, mejor guion original, mejor película de habla no inglesa, mejor montaje y mejor producción.

No obstante, no todas las películas que aspirar al galardón más prestigioso de los Oscar nos permiten la opción de verlas desde casa por lo que en el caso de 'Le Mans' 66' de James Mangold que junta a Matt Damon y Christian Bale, 'Jojo Rabbit' de Taika Waititi, la nueva adaptación de 'Mujercitas' de Greta Gelwig y '1917' de Sam Mendes, habrá que ir a los cines para que no nos lo cuenten todo durante la gala de los oscars de este año.

El punto español de los Premios Oscar 2020

Además, de las nominadas a mejor película, también podemos ver desde nuestro sofá las cintas que serán las encargadas de poner el punto español a la gala de los oscars. En primer lugar, 'Dolor y gloria' con sus dos nominaciones (mejor película de habla no inglesa y mejor actor protagonista para Antonio Banderas), así como Klaus, nominada a mejor película de animación, y que está coproducida por Atresmedia Cine. El largometraje mira con grandes perspectivas los Premios Oscars tras alzarse con ese mismo galardón en la gala de los Bafta, los premios del cine británico, el pasado dos de febrero.