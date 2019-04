Dolores Redondo: "Sólo quiero escribir historias sin importarme el género. Paso de uno a otro sin pudor"

"Es muy especial para mí regresar aquí". Es lo primero que nos dice Dolores Redondo al preguntarle qué es lo que le ha dado este entorno, este interior de Galicia, hasta conseguir convertir la Ribeira Sacra en una personaje imprescindible en su novela: "Es algo que siento siempre que vuelvo por aquí. En cuanto he llegado y he bajado del coche: la absoluta quietud del lugar, el agua como un espejo... vuelvo a sentir eso que me enamoró la primera vez que vine a este sitio y supe que tenía que contar una historia sobre este lugar que es tan hermoso y, a la vez, tiene cierta hostilidad. Y esa dificultad de la vida cotidiana, del trabajo de los que cada día se esfuerzan en estas laderas, que lo han hecho durante cientos de años y lo siguen haciendo del mismo modo, me impresionó, me robó el corazón. Hombres y mujeres que se dejan la vida en eso que saben hacer y lo hacen muy bien y con un gran sentido del honor. Esto es lo que encontré en Ribeira Sacra y esto es lo que quise contar en mi libro".

Un policía retirado, un escritor homosexual y un cura

Tres hombres totalmente opuestos entre sí configuran los personajes principales de 'Todo esto te daré'. En principio, le comentamos a la escritora, llama la atención que los tres, con perfiles y valores tan diferentes, puedan llegar a entenderse: "Espero que sea el reflejo de una sociedad en la que estamos condenados a entendernos", asegura Dolores Redondo: "La luz reside en la comprensión, en el conocimiento de tres hombres tan diferentes que aprenden a ver dentro de sus corazones y a darse cuenta de que a todos los seres humanos, al final, nos mueven casi las mismas cosas".

"El crimen es propio de la naturaleza humana"

A Dolores Redondo le han llegado a decir que es la reina de la novela negra española. Sin embargo, ella prefiere no encasillarse en ningún género literario: "Yo no quiero escribir en un género en concreto, quiero contar muchas historias que llevo dentro y, si esas historias necesitan que me salga de los márgenes de un género en concreto, los voy a rebasar sin ningún pudor como he hecho con 'Todo esto te daré'. Siento que puedo contar una magnífica historia de amor o una historia de aventuras o una historia de sagas familiares o, incluso, una historia que ocurra en otro tiempo, en el pasado, en el futuro y poner un crimen por medio porque, al fin y al cabo, el crimen es propio de la naturaleza humana y sentir todos estos temores por los que se sienten zarandeados los personajes son absolutamente humanos".

Dejamos a Dolores Redondo en plena promoción de 'Todo esto te daré'. Nos confiesa que su nueva novela está en proceso embrionario, "ya tiene alma", asegura la escritora antes de embarcarse en un catamarán con periodistas italianos, y no quiere despedirnos sin una última frase: "La belleza que muestro en esta novela es mínima comparada con lo que se puede ver y sentir al llegar aquí. La Ribeira Sacra hay que vivirla. Es un lugar para todos los sentidos… hay que saborearla… y navegarla: el mar en el corazón de Galicia".