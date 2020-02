Día de San Valentín 2020: ¿Por qué se celebra el 14 de febrero?

Todas las parejas del mundo esperan con ansia que llegue el 14 de febrero para disfrutar del día en el que se le un gran protagonismo a su amor. El día de San Valentín es una de las festividades más celebradas en el mundo y, por ello, muchos son los que aprovechan para tener un detalle con su pareja o, incluso, demostrarle de una manera mucho más especial su amor.

No obstante el motivo con el que se celebra el día del amor no surge de una historia romántica, sino de una mucho más trágica. Aunque no hay un consenso total sobre los orígenes de San Valentín, habría que remontarse al Siglo III d.c. para hablar de San Valentín, un santo de la iglesia que en tiempos de Claudio II -había prohibido los matrimonios de las parejas- casaba en secreto a los enamorados hasta que fue apresado por ello. Finalmente, San Valentín fue decapitado el 14 de febrero del año 240.

Aunque hay que esperar hasta, aproximadamente, el año 496 para que el Papa Gelasio I canonizara a San Valentín e instaurara el 14 de febrero como su día en honor a su fallecimiento. Pero, aún así, ¿por qué la leyenda de San Valentín llega hasta nuestros días y nos habla de demostrar nuestro amor? Esto se debe a que meses antes de su muerte, el santo envió su última carta a Julia, una joven ciega a la que enseñaba a leer. La misiva la firmó escribiendo: "De tu Valentín".

Tuvo que pasar mucho tiempo, concretamente, hasta el Siglo XV hasta que se impusiera esta moda de escribir letras de amor entre los enamorados. Finalmente, en el Siglo XIX, una mujer de Gran Bretaña decidió comenzar a vender tarjetas especiales para el Día de Valentín para que los enamorados tuviesen su tarea mucho más fácil. Y desde ese momento, ya se saben el resto de la historia.