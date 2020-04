Cuentos en cuarentena contra el coronavirus en Antena 3 Noticias: "Río atado"

En la web de Antena 3 Noticias os estamos contando un cuento diario con la ayuda de los profesores y alumnos de la Escuela de Cuentacuentos.

En tiempos de lucha contra la pandemia del coronavirus este cuento está dedicado a todos los maestros y maestras, quienes hablan con los niños en idiomas que los trasladan y engrandecen.

#CuentosEnCuarentenaA3N: "El amor y la locura"

En el aula, Silvia, una niña sonriente de ojos negros, despiertos, y carita redonda, hija de emigrantes españoles, que ahora se viene rauda a mi mesa para obsequiarme porque sí, dice, con su dibujo, ignora que ha puesto en mis manos un precioso enigma del que probablemente me acordaré toda la vida. El trazo es violento, los colores chillones y la imagen simple, terriblemente simple. En la parte inferior de la hoja se extiende una mancha alargada de color azul. Hay, superpuesta a ella, una silueta roja de pez, apenas reconocible como tal. Detrás, o encima (no estoy seguro), se yergue un árbol de ramaje más bien cuadrado y tronco dos veces más ancho que el río. Al fondo puede verse un monte cuya ladera oculta la mitad del consabido sol con ojos y sonrisa. También hay una nube informe pintarrajeada en un ángulo del papel, o tal vez se trate sólo de un borrón.

Más que todo eso, visto por mí cientos de veces, atrae mi atención una línea sinuosa y delgada que, partiendo del árbol, ciñe a guisa de sortija el río. Este, por supuesto, no mana, no desemboca, no discurre. Es un simple segmento de color situado más o menos en la parte central de la hoja. Para esta gente, los niños, nada nace ni muere: la existencia es un mero atributo del espacio. Le pregunto a la niña qué cosa sea la línea que junta el río con el árbol.

-Es una cuerda -responde con voz un punto atiplada.

Su cara redonda trasluce extrañeza, cuando no de decepción, ante la formidable estupidez de mi pregunta.

-¿Cómo una cuerda?

-Sí, una cuerda de las de atar.

-¿Y para que una cuerda?

-Pues para atar el río al árbol, porque, si no, se escapa.

-Heráclito, llorón, a ver si te enteras.

FIN

Por que sigamos inventando monstruos de cien cabezas para llenar de colores la mente de los más pequeños.

Narradora: Raquel Santacruz (alumna de La Escuela de Cuentacuentos).

Título: Río atado (fragmento).

Autor: Fernando Aramburu.