Cuenta atrás para para el concierto de Rosalía en Barcelona: horarios y accesos

La cantante Rosalía actuará este sábado y domingo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, antes de actuar el martes en el Wizink Center de Madrid dentro de su gira de 'El mal querer'.

La cantante de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) llevará al recinto barcelonés el flamenco fusión de 'El Mal Querer', su trabajo más destacado y que incluye un guiño a las artes visuales, la moda y la coreografía. Con el single principal del álbum, 'Malamente', obtuvo seis nominaciones a los Grammy Latino, llevándose a casa los premios a la Mejor Canción Alternativa y Mejor Actuación Urban Fusion.

Este año, Rosalía ha aparecido junto a James Blake en el lanzamiento de su single 'Barefoot in the Park', y ha hecho cuatro lanzamientos adicionales: 'Yo x Ti, Tu x Mi' con Ozuna, la doble canción 'Milionària & Dio$ No$ Libre Del Dinero', 'Aute Cuture' y 'Con Altura' con J Balvin y El Guincho.

La artista ha conseguido que el vídeo de 'Con Altura' sea el más visto en 2019 de una artista principal femenina, alcanzando el número 1 en la lista de vídeos musicales globales de YouTube y con el que Rosalía acaba de ganar sus dos primeros premios MTV VMA.

Ha sido decisivo en su proyección mundial sus actuaciones en los principales festivales mundiales de este año, incluidos Coachella, Primavera Sound, Glastonbury, Lollapalooza y muchos más.

Acceso

Ambos días se realizará la apertura de puertas a las 18:30 horas y a las 20:00 horas comenzará la actuación de Polito, un bailador que hará más corta la espera con un poco de flamenco. Una hora después, a partir de las 21:00 horas, llegará la esperada actuación de Rosalía.

Para garantizar el acceso a los conciertos en Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará los dos días un servicio especial de autobuses de bajada entre el recinto y la plaza Espanya cuando acaben los conciertos a partir de las 22.15.