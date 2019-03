Ciudad de México consigue el récord Guinness de personas disfrazadas de The Beatles

La Ciudad de México logró el récord Guinness de personas caracterizadas de The Beatles en un divertido evento cargado de música, disfraces y fanatismo que demostró que, más de cuatro décadas después de su disolución, la 'beatlemanía' sigue tan vigente como siempre.

En el Bosque de Chapultepec capitalino, 294 personas se congregaron emulando a la icónica banda inglesa con algunos de los cinco trajes que se debían llevar para poder participar y superar el récord anterior, de 250 personas, informó la secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

Los participantes quedaron registrados ante notario y, para verificar el récord, se mandarán las evidencias a Guinness World Records, quien tras comprobar el dato otorgará a la Ciudad de México un certificado que reconozca el logro, puntualizó la secretaría.

Se trataba de algunos de los vestidos más recordados de los Beatles, como el colorido uniforme de la portada del álbum 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', la chaqueta nehru que usaron en el Shea Stadium de Nueva York o bien los trajes de la portada del disco 'Abbey Road', donde los cuatro componentes cruzan por un paso de cebra.

"Ser parte del récord es más que nada hacerles un tributo a ellos, es importante", dijo Daniela Castro, quien celebró su amor por los Beatles acompañada de su familia. Madre, hermanos y sobrinos, todos con los uniformes de corte militar y de distintos colores de la portada del 'Sergent Pepper's'. "Nosotros somos muy fan de los Beatles empezando por mi mamá, ya desde las raíces de los abuelos hasta el más pequeño que es mi sobrina. Y todos seguimos con la tradición", explicó Daniela.

Precisamente, en este acto sorprendió la presencia jóvenes y de familias enteras, incluso niños, vestidos de The Beatles. Fue el caso de Carla y su hija Manuela, de unos 20 años, con unas chaquetas nehru confeccionadas por ellas mismas y peluquines acordes al célebre corte de pelo de los de Liverpool. "Yo empecé a encariñarme por mí mamá, ella es 'beatlemaníaca' a más no poder y pues me lo pegó, la loquera se hereda, es genético", contó una emocionada Manuela. Entre las dos, dijeron, acumulan unos 400 objetos de la banda, desde disco antiguos a velas, portavasos y cromos.

Este evento se enmarca en el año dual México-Reino Unido, y es uno de los actos más que se han celebrado en recuerdo a la banda en la Ciudad de México, como exposiciones o conciertos de distintos grupos tributo, explicó el subdirector de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Rubén Morales. Varios grupos amenizaron también este evento interpretando temas de The Beatles.

Todo ello demostró que aunque nunca llegaron a ofrecer un concierto en el país, la 'beatlemanía' dejó huella en México y sigue haciéndolo. En diciembre del pasado año tuvo lugar en la Ciudad de México la XX edición del Festival de los Beatles, en el que sus seguidores disfrutaron de conciertos, proyecciones de películas, conferencias y de una exposición; todas ellas actividades que acogerá el Centro Cultural Futurama de la capital.