El cine español despide a Antonio Ozores

Mariano Ozores, hermano del actor, ha explicado que hoy ha desaparecido "uno de los más importantes del humor en España". "Como persona era un santo, el hombre más desprendido del mundo", y lo ha definido como "un raro, un surrealista en su manera de hacer humor y un ser humano cariñoso y servicial hasta en los momentos más difíciles".



Por su parte, el actor Juanito Navarro, muy emocionado, ha confesado que la noticia del fallecimiento de Ozores había sido inesperada para él pues no podía imaginar un desenlace tan rápido a pesar de saber que estaba enfermo. "Era un gran amigo, un compañero al que quería mucho", ha asegurado, recordando que la última vez que actuaron juntos fue en 'Reír más es imposible' (1986).



Pajares, muy afectado

Eloy Arenas ha recordado a Antonio Ozores como un "hombre mágico, un prestidigitador de la palabra" con quien era "una delicia" hablar. "Estaba constantemente flotando sobre las cosas y así es como quiero recordarle", apuntó. Parajes se ha mostrado muy afectado por la pérdida de quien para él era un "gran amigo, compañero y excelente cómico".



Por su parte, el actor Raúl Sender ha reconocido que no sabía que estaba tan enfermo y recordó el último premio que le concedieron a él y su hija por su labor teatral. Asimismo, ha comentado que publicará en un periódico nacional una carta de despedida para Ozores en donde le reprocha cómo se va sin despedirse de los amigos.



Una lista de amigos fallecidos

José Sacristán, también ha reconocido estar muy sorprendido por la muerte del actor y ha recordado la ultima vez que estuvieron juntos en la presentación de un libro. Allí se entretuvieron en hacer una lista de los amigos fallecidos y otra en la que se estuvieran los amigos convalecientes. "Nosotros presumíamos de estar más o menos potables, pero la vida es así", indicó este actor, quien considera a los Ozores son su propia familia.



Santiago Segura y José Mota también han acudido al Tanatorio de La Paz. "Seguro que él quiere que le recordemos con una sonrisa", apuntó Segura. "Es una de esas personas que al recordarla sonríes y eso es muy bonito porque no puedes decir eso de todo el que desaparece", añadió. Mota ha añadido que quería mucho a Ozores y que hoy es "un día triste".



El director general del ICAA, Ignasi Guardans, ha asegurado que su "obligación" era estar en el tanatorio para reconocer el trabajo de este actor, "que ante todo era un cómico en el sentido más noble de la palabra", señaló.

