Pedro Yadiel gana el concurso del Carnaval 2020 y se convierte en Rey infantil por primera vez en la historia del certamen

Los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, han nombrado por primera vez en la trayectoria del certamen, a un niño como rey infantil de la ceremonia, celebrada en el municipio tinerfeño Puerto de la Cruz.

De esta forma, Pedro Yadiel Perdigón Pérez se convertía en el vencedor absoluto y conseguía alzar el cetro masculino del "trono infantil" entre otros cinco aspirantes, cuatro de ellas niñas y un niño.

Con su fantasía "Ahora me ves, ahora no me ves…es la hora del té", obra del artista Héctor de la Rosa, logró convencer al jurado de una gala inclusiva donde han competido por el mismo título niños y niñas.