Carmen Mola presenta 'El Infierno', una novela salvaje, feroz y cruel con la que acerca la Cuba del siglo XIX

Carmen Mola se ha convertido en un fenómeno literario que cuenta con un gran número de fieles lectores que, desde el 4 de octubre, están de celebración. De la mano de la editorial Planeta, llega a las librerías de todo el país la nueva novela de Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero: 'El Infierno'.

Salvaje, feroz y cruel. Los autores nos trasladan a una de las épocas más convulsas de la historia de España para adentrarnos en un brutal 'thriller' que nos transportará en el tiempo y nos arrastrará hasta las profundidades del mal, manteniéndonos en vilo durante 480 páginas.

¿Qué esperar?

Fiel a lo que nos tienen acostumbrados los libros de Carmen Mola, podemos esperar intriga y asesinato. Sin embargo, ahora entra en juego un elemento caracterizador nuevo que promete aportar muchísima riqueza y frescura a la novela: la ambientación. La trama se desarrolla en la Cuba del siglo XIX, una época impregnada de historia y cultura en la que La Habana olía azúcar y se enfrentaba a la desigualdad social que imponía la esclavitud. "Donde ellos esperaban encontrarse el paraíso, resulta que la esclavitud lo ha convertido en un infierno", relata Jorge Díaz.

Como en el caso de 'La Bestia', los escritores nos vuelven a sorprender con un 'thriller' histórico en el que, en esta ocasión, la historia de amor cuenta con un gran peso. Es más, Antonio Mercero se refiere a esto como "una historia de amor pasada por la trituradora de Carmen Mola". Una trituradora en la que los ingredientes del 'thriller', la novela negra, la historia, el romance y el folletín clásico convergen en una historia rompedora y emotiva.

Sinopsis

"¿Quieres ser tan poderoso como la reina? Nunca vas a tener palacios ni joyas o ejércitos, pero sí puedes ser como ella". Así comienza la novela que cuenta la historia de un médico llamado Mauro y de una bailarina llamada Leonor. Estos dos personajes parecen no tener nada en común pero sus caminos terminarán entrelazados tras verse envueltos en un homicidio involuntario que cambiará sus vidas para siempre.

En España, el Ejército se levanta contra Isabel II, el caos y el terror inundan las calles madrileñas cuando Leonor y Mauro protagonizan un encuentro fortuito en el que ambos tendrán que esconderse después de experimentar una fuerte e inesperada atracción que marcará sus corazones de una forma inolvidable.

En medio de todo el revuelo, Leonor se ve condicionada a tomar una dura decisión: casarse con un millonario hacendado cubano para huir de la prisión o de la muerte refugiándose en La Habana.

Al llegar a Cuba se encuentra con una cruda realidad en la que un esclavismo todavía muy vivo siembra el horror y la tragedia en el enclave caribeño. Sin embargo, la joven descubre que uno de los esclavos es Mauro.

Junos intentarán escapar del infierno pero descubrirán que se está fraguando un plan para asesinar a un grupo de terratenientes mediante un rito ancestral brutalmente feroz.

¿Quiénes son Carmen Mola?

Carmen Mola nace en la capital española en el año 2017, cuando tres autores y amigos deciden unirse para adentrarse en un ambicioso proyecto. La novia gitana, primera novela de Jorge, Agustín y Antonio, no tardó en arrasar en las librerías españolas a tal nivel que la mayoría de los apasionados de la literatura se repetían la misma pegunta: ¿Quién es esta nueva y rompedora autora de la que nadie había escuchado hablar?

La respuesta sorprendió a muchos, no era una autora, eran tres. En un principio, muchas personas se cuestionaron cómo era posible que pudiesen escribir una novela entre tres manos, con qué argumentos se quedaban, cómo no se enfadan cuando no aceptaban sus ideas o cómo ponían todo en común. Jorge Díaz respondió a estas dudas declarando que no había dinámica, sino que todos aportan ideas y soluciones: "Triunfa el que convence a los demás porque cuando trabajas solo no tienes la posibilidad de esos puntos de vista ni de empate".

A estas declaraciones se suma Agustín Martínez que manifiesta que, a pesar de que las obras colectivas sean menos comunes en la literatura, "los tres somos todo, no hay voz cantante".

Tras seis novelas y una victoria en el Premio Planeta 2021, Carmen Mola ha dado un golpe en la mesa del panorama literario imponiéndose como uno de los autores más consolidados y vendidos del país en menos de siete años.