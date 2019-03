¿Es una cara perfectamente simétrica realmente más bella?

La muestra se llama 'Both Sides of'. En ella podemos ver dos imágenes distintas: en la primera refleja la mitad izquierda de la cara y en la segunda, la derecha. Ambas caras son simétricas y no siempre son hermosas.

Resulta curioso comprobar cómo uno de los lados del rostro puede llegar a ser muy diferente del otro. Dependiendo de la zona reflejada, las personas pueden parecer más flacas, gordas o bellas.

Aunque en la muestra no podemos ver las fotografías originales, en muchos casos podríamos deducir que nos gustarían más las caras reales con sus rostros perfectamente imperfectos.