Britney Spears cumple 39 años y lo celebra con una nueva canción que llega por sorpresa para sus fans

Britney Spears está de vuelta. Así lo hizo saber durante el día de su cumpleaños que lo aprovechó para estrenar por sorpresa una canción inédita, titulada 'Swimming In The Stars'. Este pasado miércoles la cantante cumplía 39 años y no se le ocurrió mejor forma para celebrar la vida que publicar un nuevo tema.

La melodía pertenece a las sesiones de grabación de su último álbum, Glory, de 2016. Aunque en un principio formaba parte del disco, la artista decidió excluir en el último momento 'Swimming In The Stars' y nunca salió a la luz. Hasta este 2020 que se ha publicado en las plataformas de streaming y cuenta con una edición exclusiva en formato vinilo. La canción está escrita por Dan Book, Alexei Misoul, Matthew Koma y la propia Britney Spears. Se trata de una balada moderna con un estribillo acompasado y explosivo.

El 4 de diciembre llegará a las tiendas la reedición en doble vinilo de Glory, que además de 'Swimming in the Stars', incluye otro tema inédito: 'Matches', una colaboración con la banda estadounidense Backstreet Boys. Además de estas canciones originales, el disco contará con varios remixes del bonus track Mood Ring.

Batalla legal

Los fans no han dudado en felicitar a la cantante por ambas razones. Y ella a través de sus redes sociales ha agradecido el cariño de la gente, sobre todo en un momento tan delicado como el que está atravesando.

Britney Spears enfrenta a problemas legales con su progenitor desde hace más de 10 años. El motivo es la la tutela que su padre ejerce sobre ella. A esta situación se suma la preocupación por el estado de salud de la cantante. Este año los usuarios se han movilizado a través de las plataformas sociales con el hashtag #FreeBritney.

Seguirá siendo el tutor legal

Según confirmaba The Hollywood Reporter, el abogado de la artista, Sam Ingham confirmaba que Britney Spears tenía "miedo de su padre" y que no volvería a cantar públicamente si su carrera continuaba a cargo de su progenitor. Y parece que la estrella seguirá sin subirse a un escenario porque a mediados de noviembre de este año un tribunal estadounidense rechazó su demanda, por lo que Jamie Spears, seguirá siendo su tutor legal. Condición que le permitirá controlar todo su patrimonio, valorado en más de 51 millones de euros.