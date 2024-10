'Blues run the game', la recomendación musical de Victoria Arnáu "ideal para el otoño"

Cada estación tiene su propia banda sonora, y el otoño para Victoria Arnáu viene con ritmo de folk. La copresentadora de Antena 3 nos recomienda una canción muy especial que esconde una triste y nostálgica historia, la de Jackson C. Frank.

Jackson C. Frank "es uno de estos artistas que no tuvieron el reconocimiento que merecían en su vida". Con solo 10 años vivió una tragedia que marcó no solo su vida sino también su carrera musical. Un fallo en el sistema de calefacción de su colegio provocó un incendio mientras estaban en clase de música. "Murieron 15 compañeros, entre ellos la que entonces era su novia Marlene".

Debido a las quemaduras provocadas en este fuego permaneció varios meses ingresado en el hospital y fue allí cuando su profesor de música le regaló una guitarra. Es entonces cuando empieza a tocar.

Victoria nos explica que "diez años más tarde, cuando Jackson tenía 21 años le dieron un cheque de 100.000 dólares como indemnización por ese accidente y él utilizó este dinero para embarcarse en el 'Queen Elisabeth', dejar su vida atrás y embarcarse hacia Londres".

"Fue allí donde grabó su primer y único disco. En ese disco está 'Blues run the game', una canción que compuso en la travesía del Atlántico de camino hacia Londres" y que a nuestra compañera le encanta y le resulta "ideal" para el otoño.

Su historia es una historia trágica y de mala suerte, en la que tras varios golpes una fan llegó a su rescate. Lo encontró en una casa de protección oficial en el Bronx, en Nueva York. Jim Abbott consiguió a Frank una plaza en una residencia en Woodstock, incluso le consiguió que recibiese los derechos de autor de su obra. A los 56 años murió de una neumonía.

En 'Blues Run The Game' Jackson C. Frank reflexiona sobre el dolor y la tristeza. El protagonista intenta escapar viajando pero se da cuenta que vaya a donde vaya la tristeza siempre lo acompaña. En definitiva habla de lo inevitable del dolor.

Y tú, ¿ya tienes preparada tu 'playlist' para este otoño? Veladas de manta y sofá amenizadas por un buen ritmo para sobrellevar mejor el frío y la lluvia.

