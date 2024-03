Begoña Rodríguez, nueva tres Soles Repsol: "La conciliación es el talón de Aquiles dentro de nuestra profesión"

Los premios son consecuencia de algo, dice Begoña Rodríguez. Su restaurante cumple este año 18 años abierto "que para un local gastronómico como es el nuestro es algo que tiene mucho mérito, porque es difícil mantenerse durante tanto tiempo", nos comenta. "Este galardón ha sido como una recompensa al trabajo bien hecho, a la constancia... Para mí tiene mucho significado. En estos tiempo que todo va tan rápido, que una empresa que ha ido paulatinamente creciendo y que ahora estamos en un momento buenísimo, le reconozcan el trabajo es algo maravilloso".

Su restaurante, 'La Salita', ha sido el único que ha recibido en esta edición los tres soles de la Guía Repsol, la máxima distinción. A las puertas de la celebración del 8M le preguntamos si ha tenido la sensación de tener más trabas por ser mujer durante estos años de carrera. "Yo no tengo la sensación de haber tenido trabas por ser mujer. Me encantaría ser un referente para otras chicas que empiezan ahora. Que piensen que alguien, relativamente joven, puede tener una vida normal, puede tener pareja, puede viajar, puede tener hijos y puede tener un negocio exitoso siendo mujer. Éste es el mensaje más bonito que me gustaría dar a las que vienen después".

Ser mujer entre fogones

Aunque nos reconoce que la conciliación sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta su profesión. "Es una cuestión de educación que todavía tiene que cambiar. El tema de la conciliación es el talón de Aquiles dentro de nuestra profesión. Pero se puede hacer. Detrás de los hombres de la alta cocina están las mujeres que llevan la casa, llevan los hijos, que les ayudan a ellos. Hay que buscarse una red que te ayude, te soporte, pero creo que todas podemos hacerlo. Principalmente nosotras tenemos que querer y creer que podemos. Luego hacernos una red social alrededor. Tu pareja y tú debéis estar al 50%. Nadie debe ser más importante que el otro. Si quieres estar en la alta cocina y llevar una cocina en plan 'superwoman' no vas a poder hacerlo, porque es imposible".

Reconoce que todavía existe desequilibrio en el número de hombres y de mujeres que están presentes en la alta gastronomía. Y afirma que, entre fogones, no existe lo que algunos denominan la mirada femenina. "No estoy muy de acuerdo con lo que algunos denominan la mirada femenina en la cocina. Creo que hay gente que tiene mucha sensibilidad, tanto hombres como mujeres. Yo creo que nosotras tenemos otras virtudes. Somos más empáticas, más psicológicas, que miramos un poco más allá... pero a la hora de cocinar se impone la personalidad del que lo hace. Da igual si se trata de un hombre o una mujer".

Un tercer sol que llega en medio de muchos proyectos como es la "chacinería" vegetal en La Salita: sobrasada de calabaza, la caña adobada de nabo, el pastrami de raíz de apio... "Dormirse en los laureles... ¡nunca! Estamos ahora más creativos. Vamos a sacar un maridaje fotográfico que se llama Comer con los Ojos. Intentaremos mezclar fotografía, artesanía y gastronomía. Ahora vamos a empezar con los postres vegetales. De dormirse nada de nada. Cuando nos durmamos sí que estaremos muertos".

