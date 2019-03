Los Beatles han llegado a Spotify por Nochebuena

Después de las incorporaciones de bandas como AC/DC, Led Zeppelin y Oasis a las plataformas de música en streaming, quedaba la gran deuda pendiente para los usuarios de poder disfrutar del catálogo de los Beatles, pues sus canciones no estaban disponibles en estos servicios.



Esto ha cambiado para bien y desde la medianoche de este mismo 24 de diciembre, la música del cuarteto de Liverpool podrá escucharse en Spotify, Apple Music, Google Play, Tidal, Deezer, Groove, Slacker, Rhapsody y Amazon Prime Music.

"El 24 de diciembre a las 00:01h en tu zona horaria y en todo el mundo, el catálogo de los Beatles estará disponible en Spotify. Los fans podrán escuchar en streaming los 13 álbumes remasterizados, así como las cuatro colecciones esenciales de la mejor banda de la historia moderna", dice Spotify en un comunicado.

Los discos disponibles serán Please Please Me, With The Beatles, A Hard Day's Night, Beatles For Sale, Help!, Rubber Soul, Revolver, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, Magical Mystery Tour, The Beatles, Yellow Submarine, Abbey Road, Let It Be, The Beatles 1962 - 1966, The Beatles 1967 - 1970, Past Masters (Volumes 1 & 2) y 1.