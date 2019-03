Barbie protagoniza la portada de la 50 edición de una revista de trajes de baño

La icónica Barbie protagoniza la portada de la 50 edición de Sports Illustrated Swimsuit, una publicación de modelos en trajes de baño que ha resucitado la controversia sobre la imagen de mujer que promueve tanto la muñeca como la revista.

El número, que estará disponible el 18 de febrero en formato digital y papel, se presenta con una Barbie posando con los brazos en jarra, bañador a rayas, coleta y gafas de sol sobre la cabeza y el titular "La muñeca que lo empezó todo". La campaña de lanzamiento, que ha contribuido a generar polémica, utiliza esa misma portada acompañada de la palabra "unapologetic" (sin remordimientos) como término clave para la difusión de la revista en las redes sociales.

Populares bitácoras de madres como Mommyish.com no tardaron en criticar la decisión de Sports Illustrated y Mattel, empresa propietaria de Barbie. "Qué mal si tu niña se siente de pena porque no es alta, rubia y perfecta como Barbie porque ellos (quienes aparecen en la revista) no tienen remordimientos. El número de bañadores está bien, si no lo quieres ver, no lo mires, pero añadir a Barbie a esta lista de bellezas imposibles no hace mucho por la autoestima de las jóvenes", se comenta en la bitácora.