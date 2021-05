Un astronauta presenta desde la Estación Espacial Internacional el nuevo single de Coldplay, 'Higher Power'

'Higher Power' es el nuevo single de Coldplay y lo ha lanzado de una manera muy especial. El astronauta francés Thomas Pesquet ha sido el maestro de ceremonias desde la Estación Espacial Internacional, donde desarrolla la Misión Alfa. Coldplay ha explicado que el lema de esta nueva canción es "encontrar al astronauta en cada uno de nosotros" para ser capaces de hacer cosas asombrosas.

El origen de Higher Power

'Higher Power' es el nuevo sencillo de la banda británica Coldplay y ha sido producido por el compositor sueco Max Martin. Según adelantó la banda a través de su cuenta oficial de Twitter, la canción "llegó a través de un pequeño teclado" y el "lavamanos de un baño" a "principios de 2020". Esto fue hace varios días y no dieron ningún detalle más, por lo que la presentación de las últimas horas ha sorprendido a sus seguidores tras la la enigmática descripción que ofrecieron.

Los músicos también destacaron en ese momento el trabajo de Max Martin como productor, a quien la banda describe como "una verdadera maravilla del universo".

Después, en diferentes redes sociales del Coldplay, el grupo publicó un vídeo en el que aparecía signos crípticos y palabras en un aparente idioma inventado y anunciaron un proyecto también enigmático, bautizado como 'AlienRadio'.

La banda ha estado grabando nuevo material durante la pandemia de coronavirus y prepara el que será su noveno álbum de estudio, después de 'Everyday Life' (2019). Según 'The Sun', Chris Martin y el resto de la banda han utilizado como 'nombre de trabajo' de ese siguiente disco 'Music Of The Spheres' ('Música de las esferas').