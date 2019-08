El prestigioso tenor español, Plácido Domingo, está envuelto en una polémica sobre acoso sexual. Ocho cantantes y una bailarina han declarado a medios estadounidenses los abusos a los que el tenor las sometía. Los hechos habrían sucedido durante la década de los 80 y ellas aseguran que el tenor las presionaba para mantener relaciones sexuales a cambio de un trabajo en el mundo de la ópera y si alguna se negaba, las castigaba.

La mezzo-soprano Patricia Wulf ha declarado a la agencia Associated Press (AP), los toqueteos del tenor español sobre ella: "Que alguien te esté agarrando la mano durante toda la comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla. Siempre te estaba tocando de alguna manera", asegura a AP. Ella es la única de las nueve denunciantes que se identifica.

Algunas de ellas cuentan como Plácido Domingo las forzaba a besarse en los camerino, hoteles y en comidas de negocio. Otra de las chicas denuncia que el tenor metió la mano debajo de su falda. Tras el escándalo el tenor ha emitido un comunicado en el que califica estas declaraciones como "profundamente inquietantes y, tal y como se presentan, inexactas. Sin embargo es doloroso escuchar que he podido molestar a alguien o hacerlas sentir incómodas, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis intenciones creo que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre aceptadas y consentidas. La gente que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño". También reconoce que "los baremos por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado".

Aunque ninguna ha aportado pruebas, las consecuencias para el tenor ya se están viendo. La Asociación de Orquestas de Filadelfia ha cancelado la actuación del tenor español. "La Asociación de Orquestas de Filadelfia ha retirado su invitación a Plácido Domingo para que aparezca como parte de su concierto de la noche de apertura el 18 de septiembre de 2019" ha publicado la asociación en Twitter.

"Estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro, solidario, respetuoso y apropiado para la Orquesta y el personal, para artistas y compositores colaboradores, y para nuestro público y nuestra comunidad. La información sobre los artistas de la inauguración y los cambios en el programa se anunciarán en una fecha posterior", ha añadido en la cuenta.

Es la primera cancelación del tenor y, por el momento, no se ha hecho pública ninguna más. Los próximos 25 y 31 de agosto actuará en la ópera de Verdi Luisa Miller, en el Festival Salzburgo, una actuación que ha sido respaldada por la presidenta del acto, Helga Rabl-Stadler.