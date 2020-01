Así nacimos: Antena 3 fue la primera de las cadenas privadas en España

El 25 de enero de 1990 se daba inicio a las emisiones de Antena 3 Televisión de la mano del periodista Miguel Ángel Nieto en el que daba la bienvenida a los espectadores a la primera cadena privada de televisión en España.

Sin embargo, todo el camino para llegar a ese momento se inició diez años atrás. Con una recién estrenada democracia un grupo de hombres formado por Javier de Godó, Conde de Godó, Rafael y Manuel Jiménez Parga y Manuel Martín Ferrán fundaron la sociedad mercantil Antena 3 en 1980 con la intención de crear una cadena de televisión privada.

No osbtante, este proceso no resultó ser tan fácil como se esperaba ya que esta solicitud no fue bien acogida por el gobierno de la UCD de aquel entonces. Finalmente, la empresa decidió acudir al Tribunal Constitucional, que terminó por darles la razón. La sentencia afirmaba que aun siendo una decisión que tenía que ser adoptada por el ejecutivo al cargo, la Constitución no impedía la llegada de la televisión privada a nuestro país.

A pesar de esta resolución judicial, los parones en la actividad parlamentaria retrasaron hasta 1988 la aprobación de la ley. Finalmente, en mayo de este año la portavoz del Gobierno, Rosa Conde, hacía público que se le otorgaba la concesión a Antena 3 gracias a los únicos votos del PSOE.

Sin embargo, la emisión real se tuvo que retrasar hasta 1990 porque en el momento de aprobación de la ley no existía un Plan Técnico Nacional. Cabe resaltar también que de los diez grupos que se presentaron para obtener la concesión desde que se abrió el plazo en 1985, tan solo se le otorgó a tres, entre ellas Antena 3 televisión.

Las obras que darían lugar al edificio principal de Antena 3 comenzaron antes de la concesión. Se eligió la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes para albergar todas las instalaciones que, por aquel entonces, eran ya un referente incluso a nivel europeo.

También desde el inicio los servicios informativos gozaron de una presencia muy relevante. Al principio nada fue fácil pero pronto todo mejoró al tomar contacto con la realidad informativa del momento. Así, desde 1990 hasta 2020 Antena 3 ha ido trabajando para consolidarse como referente informativo de calidad y rigor.