Así fue el primer informativo de Matías Prats y Susanna Griso

Matías Prats y Susanna griso han acudido a divertirse al 'El Hormiguero 3.0' con motivo del 30 aniversario de Antena 3. Los presentadores han recordado cómo fue su primer informativo en la primera cadena privada de televisión en España. Tras visualizar las imágenes todos han comentado lo mismo sobre Matías Prats: "¡Estás igual".

Matías ha querido recordar la reacción de Susanna cuando él se salía del guión: "No hacía falta marcarle cuando yo me iba a salir del guión, ella siempre ponía la misma cara de asombro".

La presentadora ha confesado lo que realmente le pasaba cuando él intentaba hacerla reír en directo: "Él me lo explicaba y yo siempre le decía que lo había entendido, pero que no me hacía gracia".

Los presentadores han relatado cómo fue su llegada a Antena 3 Noticias. "Durante muchos años la cadena de televisión estuvo sola y no podíamos medirnos con ningún rival", ha explicado Matías Prats. Por su parte, Susanna Griso ha asegurado que fue un momento "apoteósico" y "emocionante".