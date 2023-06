Así es 'Central', el mejor restaurante del mundo

Cocina de alturas, con productos enraizados en la historia culinaria de Perú, en la emoción gastronómica de este país. Esa es la esencia del trabajo de Virgilio Martínez y su mujer Pía León. "Amamos los detalles, mantenemos la máxima calidad en nuestros platos pero sobre todo no perder la emoción de hacer las cosas bien", comenta Virgilio. "En nuestros platos de ve Perú. Queremos ser cada día más auténticos".

En la rueda de prensa posterior a la gala en la recibió el premio como mejor restaurante del mundo según la lista de 'The World's 50 Best Restaurants', Virgilio afirmó que "representamos un territorio, una diversidad y una cultura. Este galardón no solo es importante para nosotros. También lo es para Perú y para Latinoamérica. Este premio nos va a dar visibilidad, hará que nuestra cultura, nuestro arte y nuestra gastronomía sea más conocida", más allá de los platos más populares fuera de sus fronteras cebiche, causa limeña, ají de gallina, arroz chaufa, tiradito...).

Buscando la autenticidad

Buscando ese origen, Virgilio y Pía no dudan en viajar hasta un remoto pueblecito en el que un pequeño agricultor está produciendo una verdura o un fruto único. Capaces de replicar formas y modos de cocinar más caseros. Buscando la autenticidad pero sin olvidar la innovación, la elegancia y el equilibrio de unos platos que les han valido ser considerado el mejor restaurante del mundo.

Tiene varios menús que rondan los 300 euros. Utiliza el tin tin, una planta trepadora que crece en los Andes, y la arcilla chaco del altiplano, que aporta sabores y texturas únicas a sus creaciones y muchos productos de la costa peruana. Una experiencia que dura entre 3 y 4 horas.

Lista de The World's 50 Best Restaurants

1.- Central (Lima)

2.- Disfrutar (Barcelona, España).

3.- Diverxo (Madrid) (Miguel Ángel Millán ha ganado el premio al mejor sumiller).

4.- Asador Etxebarri (Atxondo, Vizcaya, España).

5.- Alchemist (Copenhage (Hospitality Award).

6.- Maido (Lima).

7.- Lido 84 (Gardone Riviera, Italia).

8.- Atomix (Nueva York) (Mejor restaurante en Norteamérica).

9.- Quintonil (Ciudad de México).

10.- Table (París).

11.- Trèsind Studio (Dubai).

12.- A Casa do Porto (Sao Paulo).

13.- Pujol (Ciudad de México).

14.- Odette (Singapur) (Julien Royer, Chef Choice Award 2023).

15.- Le Du (Bangkok) (Mejor restaurante de Asia 2023).

16.- Reale (Castel di Sangro, Italia)

17.- Gaggand Anand (Bangkok).

18.- Steirereck (Viena).

19.- Don Julio (Buenos Aires).

20.- Quique Dacosta (Denia, España).

21.- Den (Tokio).

22.- Elkano (Getaria, España).

23.- Kol (Londres)

24.- Septime (París)

25.- Belcanto (Lisboa).

26.- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza).

27.- Florilège (Tokio).

28.- Kjolle (Lima).

29.- Boragó (Santiago de Chile).

30.- Frantzén (Estocolmo).

31.- Mugaritz (San Sebastián, España) (Su chef, Andoni Luis Aduriz ha sido premiado con el Icon Award 2023).

32.- Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia).

33.- El chato (Bogotá).

34.- Uliassi (Senigiallia, Italia).

35.- Ikoyi (Londres).

36.- Plénitude (París).

37.- Sézanne (Tokio).

38.- The Clove Club (Londres).

39.- The Jane (Amberes, Bélgica).

40.- Tim Raue (Berlín).

41.- Le calandre (Rubano, Italia).

42.- Piazza Duomo (Alba, Italia).

43.- Leo (Bogotá).

44.- Le Bernardin (Nueva York).

45.- Nobelhart & Schmutzig (Berlín).

46.- Orfali Bros Bistró (Dubai) (Mejor restaurante de Oriente Medio y África del Norte 2023).

47.- Mayta (Lima).

48.- La grenouillère (La Madeleine-sous-Montreouil, Francia).

49.- Rosetta (México) (ELena Reygadas ha recibido el premio a la mejor cocinera del mundo 2023).

50.- The Chairman (Hong Kong)