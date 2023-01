Arranca el Entroido en Xinzo de Limia con el 'Domingo Fareleiro'

El carnaval de Xinzo, el Entroido, de Interés Turístico Internacional, arranca este domingo con su tradicional 'Domingo Fareleiro' y se prolongará durante cinco semanas, convirtiéndose así en unos de los más largos y genuinos de Europa.

La guerra de harina, que comenzará en unas horas, tiñe el pueblo de blanco y supone el inicio de este particular carnaval. Para participar lo imprescindible es tener ganas de pasárselo bien y un atuendo acorde con la batalla: ropa que no utilicemos asiduamente, calzado cómodo y, por supuesto, una gafas de buceo que impidan que la harina nos dañe los ojos porque, en este día, no se respeta a nadie. Ni local, ni visitante.

Superada la jornada, llegará el turno de las "pantallas", mucho más elegantes. Son unas máscaras, típicas de este carnaval, que constituyen el símbolo de manifestación más importante de la zona, con raíces celtas. Además, el látigo y las vejigas hinchadas, son básicas para completar el traje de esta peculiar fiesta.

Tienen todavía varias semanas para disfrutar del Entroido de Xinzo pero si se aventuran a visitar la zona este domingo, asegúrense de llegar al reparto oficial de la harina, o de traerla de casa, en caso contrario no contarán con munición para participar de esta curiosa batalla de la que todos, absolutamente todos, salen teñidos de blanco.