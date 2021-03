Antonio Banderas en los Goya 2021: "Yo no me voy a rendir ni por una pandemia ni por nada"

La gente ha sido muy receptiva para organizar la gala de los Premios Goya 2021 que en esta XXXV edición se celebra entre medidas de contención y en un formato peculiar entre presencial y a distancia.

El actor Antonio Banderas destacaba a su entrada al Teatro del Soho de Málaga que "tanto los amigos de España como Pedro Almodóvar, como Penélope Cruz, ellos han entendido la situación en la que estamos y se han prestado y también los amigos internacionales del cine que han grabado vídeos y han enviado vídeos de una forma generosa, ya los verás".

Antonio Banderas ha aprovechado para recordar que el cine español sí se ve fuera y mucho por los profesionales del cine de multitud de nacionalidades, "que son los que envían esas muestras de cariño al cine español".

Asimismo, ha destacado que esta gran noche del cine español de los Goya 2021 "es para los nominados, para los verdaderos protagonistas de la noche, porque todos tenemos una vanidad, es un pellizquito, sentir el reconocimiento de tus propios, eso es muy bonito". Para Banderas es un verdadero reconocimiento de los compañeros del cine y demostrar así que les ha gustado el trabajo cinematográfico.

"Queda en la historia del cine español"

Sobre la forma especial y las condiciones entre las que se realiza esta gala de los Premios Goya 2021 marcada por la pandemia de coronavirus, Banderas quiere ver el lado positivo.

Afirma que los nominados van a estar "desgraciadamente en sus casas", pero rápidamente apunta que quiere "pensar que eso también es bonito, ver ahí a los nominados con los suyos en sus casas, eso les va a dar un protagonismo distinto, es otra cosa distinta que a lo mejor queda en la historia del cine español, por lo tanto, vamos a ser positivos".

Preguntado por si se arrepiente de haber ofrecido el Teatro del Soho de Málaga para celebrar esta gala del cine español de los Premios Goya 2021, Banderas no se lo piensa: "es un proyecto que espero que dure muchísimos años. No me arrepiento de nada, yo soy un luchador y no me rindo ni por una pandemia ni por nada".

