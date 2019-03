Alejandro Sanz estrena su nueva canción y videoclip 'Yo no tengo nada'

Alejandro Sanz ha estrenado el primer sencillo de su duodécimo disco de estudio, titulado 'No tengo nada'. Fue en agosto cuando el cantante y compositor madrileño dio noticia de la grabación de este tema, entonces sin nombre, con un vídeo en Instagram en el que permitía escuchar unos pocos segundos del mismo y un mensaje que decía: "Hoy por fin he grabado la primera voz del primer sencillo y del disco y me he emocionado".

El cantante publicó este jueves el videoclip, una publicación de la que hizo partícipes a todos sus seguidores en redes sociales ya que compartió el momento en directo. En tan solo unas horas se ha posicionado como tendencia en Youtube y ya cuenta con más de 290.000 reproducciones.

Su último disco en el mercado, 'Sirope', se remonta a 2015, tras cuya gira afrontó el vigésimo aniversario de la publicación del álbum 'Más' (1998), que figura como el más vendido de la historia de España, con 2,2 millones de copias despachadas en el país y seis millones a nivel mundial.

Ya en la presentación del multitudinario concierto celebrado en el Estadio Vicente Calderón de Madrid en el verano de 2017 confirmó que tenía la mente puesta en su duodécimo trabajo de estudio y en enero confirmó a través de sus redes sociales que se encontraba "listo para el siguiente disco".

Con 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, 20 Grammys Latinos y 3 premios Grammys, Sanz es uno de los músicos más importantes del ámbito hispanohablante.

En una entrevista con Antena 3 Noticias reconoce que es la primera vez que se pone nervioso ante el lanzamiento de un single. Pero esta vez era especial, el lanzamiento se producía simultáneamente en todo el mundo y a través de Youtube. En directo, la gente iba comentando y dejando sus impresiones sobre su nuevo trabajo.

"Hay que acercarse a la gente. El éxito de verdad es cuando te cuentan lo que han sentido o les respondes a una carta", afirma el músico a propósito de la mediática misiva en la que respondía a una pequeña fan de su pueblo materno, Alcalá de los Gazules (Cádiz). "Esa cara de felicidad de una niña es para mí el éxito", sentencia.