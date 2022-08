'Alcarràs', 'As bestas' y 'Cinco lobitos', las películas españolas preseleccionadas para los Óscar

Aunque todavía falta más de medio año para los Premios Óscar, ya están comenzando los preparativos para la ceremonia anual que reúne a todo Hollywood y que supone también una cita a nivel mundial. España es de esos países que está con los preparativos, y ya tiene, oficialmente, preseleccionadas a las tres películas que van a disputarse la representación de nuestro país en la próxima edición de los Óscar, que se celebrará en marzo de 2023.

Las películas seleccionadas son 'Alcarràs', 'As bestas' y 'Cinco lobitos', tres de los filmes que mejores críticas han recibido en nuestro país. 'Alcarràs' es la gran favorita, porque, lo que partía como un drama rural, ha terminado por convertirse en la película española más aclamada del año por los críticos. No obstante, 'As bestas' y 'Cinco lobitos' también van a dar la batalla en uno de los duelos más igualados que se recuerdan en los últimos años.

La película 'Alcarràs' narra la vida de una generación que se enfrenta a una situación crítica con sus cosechas, rodada totalmente en catalán y con muy buenas críticas. 'As bestas', que se estrenará en los cines españoles el próximo 11 de noviembre, cuenta la historia de una pareja afincada en una aldea gallega que ve su vida cambiada tras un enorme conflicto con sus vecinos, también muy bien valorada por la crítica cinematográfica. En último lugar, está 'Cinco lobitos', que narra la historia de su mujer en sus papeles de madre e hija al mismo tiempo, un filme que ha obtenido, al igual que los dos anteriores, críticas sobresalientes.

¿Quiénes suenan para los próximos Óscar

A nivel internacional, son muchos los nombres que suenan para poder hacerse con la estatuilla en la próxima edición de los Premios Óscar. Una de ellas es Ana de Armas, en su representación de Marilyn Monroe en la película 'Blonde', que se estrenará en Netflix el próximo 28 de septiembre. También Austin Butler, por su interpretación de Elvis Presley en la película 'Elvis'. Naomi Ackie, que ha dado vida a Whitney Houston en 'I Wanna Dance with Somebody', o Tom Cruise por su papel en la secuela de Top Gun, llamada 'Top Gun: Maverick', y que ha sido uno de los taquillazos del año, con más de 1.400 millones de euros recaudados. Un dato curioso es que Cruise ha estado nominado tres veces, pero nunca ha ganado un Premio Óscar.

En lo referente a películas, además de las nombradas anteriormente, también suena 'Avatar: El sentido del agua', secuela de la película más taquillera de la historia, u otras como 'Amsterdam', 'Babylon', 'Black Panther: Wakanda Forever', 'El viaje a París de la señora HarriS', 'She Said', ' o The Fabelmans'. En España, se cruzan los dedos para que alguna de las tres preseleccionadas se cuele en las nominaciones y opte a ensalzar el poderío cinematográfico español y volver a lo más alto de Hollywood.