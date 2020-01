Marsha Kramer ha fallecido a los 74 años por causas desconocidas. La actriz había interpretado a Margaret, la asistente personal del personaje de Ed O'Neill en la comedia 'Modern Family'. Apareció en más de una decena de capítulos de la serie.

El director de Modern Family, Jeff Greenberg, compartió la noticia de la muerte de Kramer el pasado viernes en Twitter. "Es muy triste escuchar que mi amiga de mucho tiempo, Marsha Kramer falleció ayer a la edad de 74 años", ha escrito en su cuenta personal de la red social.

Los otros trabajos televisivos de Kramer incluyen una parte recurrente en 'Frasier', así como papeles en 'NCIS', 'Dr. Ken', 'Eagleheart', 'Days of Our Lives', 'Out of Order' y 'Malcolm in the Middle'. También actuó en Broadway como Wendy en 'Peter Pan' en 1975.

Kramer creció en Los Ángeles, se graduó de la UCLA y asistió a la Real Academia de Arte Dramático de Londres.