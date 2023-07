Los 8 mejores festivales de música para este verano

Los festivales de música se han convertido en sinónimo de verano. Si bien es cierto que durante todo el año hay eventos que nos permiten disfrutar de la música en directo, desde el mes de junio hasta septiembre es el momento de mayor concentración. En cada fin de semana se pueden elegir entre varios festivales de música. Los hay para todos los públicos y para todos los gustos y estilos musicales.

Cada cita festivalera reúne a amantes de la música que quieren vibrar al ritmo de sus artistas favoritos. Hay conciertos de grupos internacionales de primera fila y otros más pequeños de grupos locales que también cuentan con su público. Y es que ha llegado un momento en el que no es necesario elegir. Se reúnen en un mismo evento a todo tipo de bandas. Los festivales de música no dejan de proliferar y cada año surgen nuevas citas en el calendario veraniego.

Podemos decir con orgullo que en nuestro país están algunos de los mejores festivales de música del mundo. Además, de estilos musicales muy variados. Algunos de ellos, como el Bilbao BBK Live, el Viñarock, el Mad Cool, el Azkena o el Festival de les Arts ya se han celebrado pero quedan muchos para las próximas semanas. Entre los festivales de verano que no te puedes perder en este 2023 son:

[[H3:FIB – Festival Internacional de Benicàssim]]

Un clásico entre los clásicos. El FIB vuelve a llenar Benicàssim de música entre el 13 y el 16 de julio. Como siempre, grupos internacionales de primer nivel se unen a otros estatales. Podrás ver a Franz Ferdinand, Vetusta Morla, Bastille, Iván Ferreiro, Kaiser Chiefs, Shinova, Ciudad Jara y un largo etcétera.

Pirata Beach Festival

Este mismo fin de semana se celebra en Gandía uno de los festivales de música más esperados. Caracterizado por su mestizaje, en el cartel hay música para todos los gustos: Ska-p, Talco, Sidonie, Tote King, Smoking Souls, Lendakaris Muertos o Andy y Lucas dan buen ejemplo de ello.

Low Festival

Benidorm se viste de gala con otro de los festivales más esperados del verano. Placebo, Interpol, Deluxe, Arde Bogotá, Ladilla Rusa, Cupido, Cariño, Karavana, La Élite o Natalia Lacunza tocarán entre el 28, 29 y 30 de julio.

Arenal Sound

Del 1 al 6 de agosto, Burriana se convierte en centro de la música. Los más jóvenes están deseando ver a Nicky Romero, Morad, Anuel AA, Nicky Jam, Quevedo, Ana Mena y a Taburete, entre otros muchos.

Tsunami Xixón

El verano de festivales en Asturias tiene una cita imprescindible. Del 27 al 29 de julio pasarán por Gijón Desakato, La M.O.D.A., Mala Reputación, Dropkick Murphys, Frank Carter And The Rattlesnakes, The Hellacopters o Descendents.

Sonorama Ribera

El Sonorama Ribera regresa a Aranda de Duero del 9 al 13 de agosto de 2023. Los asistentes a este festival de verano podrán gozar de los directos de Wilco, Amaral, El Drogas, Viva Suecia, Carlos Sadness, Second, Morgan, La Pegatina o Tulsa.

Leyendas del rock

Seguimos por el Levante, cambiando completamente de estilo. Villena se convierte en la capital del rock entre el 9 y el 12 de agosto con conciertos de Megadeth, Arch Enemy, Bullet For My Valentine, Hammerfall, Warcry, Sepultura o Dragonforce.

Vive Latino

En septiembre también hay festivales de verano. Zaragoza repite como capital de la música latina los días 8 y 9 de septiembre. Se podrá ver a Andrés Calamaro, Carla Morrison, Depedro, Los Bengala, M-Clan, Julieta Venegas, Los Zigarros o Tachenko.