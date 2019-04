Cospedal pide "perdón a las víctimas" del Yak por no reconocer con anterioridad "la responsabilidad del Estado"

"Yo si tengo que recordar que los dictámenes del consejo de Estado, es preceptivo pedirlos, pero no es obligatorio seguirlos. Que el Ministerio de Defensa cambie de opinión y reconozca la responsabilidad patrimonial, la objetiva del Estado, creo que es una cuestión importante. Y creo que es una cuestión importante de reconocimiento de una cuestión moral o si quiere de otra manera, yo no tengo ningún problema, y desde luego entre mis muchos defectos la soberbia no está, de pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del Estado a los familiares de las víctimas. Así que lo reitero y lo hago de corazón", afirmaba la Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Cospedal daba respuesta con esta afirmación a la petición de los familiares de las víctimas del Yak y también a las peticiones de perdón de los portavoces de la oposición que se lo habían pedido y exigido en sus intervenciones.

Al pronunciar estas frases, algunos de los representantes de los familiares de las víctimas del Yak recibieron sus palabras con aplausos.

Esta es la primera vez que afectados directos en una tragedia como ésta asisten a una comisión parlamentaria. Justo antes de comenzar la comparecencia, Cospedal se acercó al grupo de fa,miliares de las víctimas para saludarles y hablar con ellos unos minutos antes de la comparecencia prevista para explicar el contenido del informe del Consejo de Estado y el cambio de criterio en la postura del Ministerio de Defensa en el tratamiento del caso del Yak 42.