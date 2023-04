La NASA alerta de una nueva amenaza para la vida en planetas como la Tierra

El Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y otros telescopios identifican una nueva amenaza para la vida en planetas como la Tierra. La clave estaría en la explosión de una estrella. Un estudio indica que una estrella que explota puede plantear más riesgos para los planetas cercanos de lo que se pensaba.

La amenaza se da en una fase en la cual los rayos X intensos de las estrellas que explotan pueden afectar a las atmósferas de los planetas a una distancia de hasta 160 años luz, explica la NASA en un comunicado. "Si un torrente de rayos X pasa sobre un planeta cercano, la radiación alteraría severamente la química atmosférica del planeta", dijo Ian Brunton de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, quien dirigió el estudio.

Las explosiones de supernovas estaban centradas en el peligro que suponía la intensa radiación producida por una supernova en los días y meses posteriores a la explosión, y las partículas energéticas que llegan cientos o miles de años después.

Ahora, en un nuevo estudio reciente, los investigadores han descubierto que hay otra amenaza más. "Las secuelas de las supernovas siempre producen rayos X, pero si la onda expansiva de la supernova golpea el gas circundante denso, puede producir una dosis particularmente grande de rayos X que llega meses o años después de la explosión y puede durar décadas".

Es decir, la amenaza proviene de la onda expansiva de una supernova que golpea el gas denso que rodea la estrella que explotó. El impacto puede ser tal que se puede producir una dosis de rayos X y que podría llegar a la Tierra o a otro planeta similar meses o años después de la explosión y puede durar décadas: la exposición tan intensa puede desencadenar la extinción en el planeta, el proceso podría acabar "con una parte significativa del ozono, que se encarga de proteger la vida de la "peligrosa" radiación ultravioleta y por tanto, tendría consecuencias letales.

La vida en la Tierra, ¿en peligro?

Lo cierto es que los investigadores que han hallado esta nueva amenaza tratan de tranquilizar de la alerta. Apuntan a que la Tierra "no está en peligro de tal amenaza hoy porque no hay posibles progenitores de supernova dentro de esta distancia". Sin embargo, no descartan que en el pasado se haya experimentando este tipo de exposición a rayos X.

El Sistema Solar, y por tanto el mundo en el que vivimos, están en un espacio seguro" de posibles explosiones de supernova. Pero no lo están otros planetas de la Vía Láctea. "Estos eventos de alta energía reducirían efectivamente las áreas dentro de la galaxia de la Vía Láctea, conocidas como la Zona Galáctica Habitable, donde las condiciones serían propicias para la vida tal como la conocemos", se lee en un comunicado de Chandra.