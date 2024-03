El Hospital Vall d'Hebron participa en el ensayo de un nuevo fármaco contra el hígado graso

A medida que pasa el tiempo, el cambio de los hábitos es más frecuente en las sociedades. La innovación supone la necesidad de adaptación ante algunos cambios que instan a acomodarse a los países. No obstante, cualquier cambio tiene unas consecuencias en un amplio espectro de posibilidades.

Estas nuevas transformaciones que forman el presente, podrían tener un reflejo en trabas como en enfermedades silenciosas como el hígado graso. Si se comparan los datos de hace unos años con los de ahora, podemos ver como, por ejemplo, los niños y jóvenes han aumentado hasta en un 10% las posibilidades de sufrir esta enfermedad hepática, al mismo tiempo que ha aumentado una de las causas que es la obesidad y la falta de hábitos que combinen una parte deportiva. A su vez, se estima que el 25% de la población mundial padece esta afección hepática.

¿Qué es el hígado graso?

Aunque esta enfermedad hepática pueda parecer que no tiene suficiente importancia, lo cierto es que puede derivar en consecuencias más complicadas de asimilar. El hígado graso no alcohólico es una enfermedad en la que se acumula mucha grasa en el hígado.

Las causas de este problema todavía no están esclarecidas del todo. Sin embargo, como explica la clínica 'Mayo Clinic', se conocen algunos factores con los que se le relaciona como la genética, el sobrepeso o la obesidad, resistencia a la insulina, diabetes de tipo 2 o niveles altos de grasa. A su vez, estas causas podrían sumarse a algunos factores de riesgo y aumentar la probabilidad de padecerlo como los antecedentes familiares, colesterol alto o síndrome metabólico.

Dentro de las complicaciones que podrían surgir a través de un hígado graso están: acumulación de líquidos, hinchazón de las venas esofágicas, confusión y somnolencia, e insuficiencia hepática en el peor de los casos.

Nuevo fármaco

Gracias a los avances científicos, cada vez hay una mayor probabilidad de conseguir una solución a problemas que parecían imposibles, este podría ser un ejemplo. En este caso, la probable salida de este problema se llama 'resmetirom', un nuevo fármaco recientemente aprobado en Estados Unidos que reduciría la grasa, la inflamación, el daño en las células y la fibrosis hepática según el ensayo llevado a cabo.

Este hallazgo supone un hito médico que, como fármaco por vía oral, actúa en la hormona tiroides de las células del hígado y ayuda en la regulación metabólica de lípidos y glucosa. Los resultados en relación a estas funciones han gozado de un gran éxito, el hígado graso metabólico con esteatohepatitis (MASH) mejoraba entre un 26% y 30% y la fibrosis se reducía en un 24%-26%.

Hospital Vall d'Hebron en la ecuación internacional

Aunque pueda parecer muy prematura la aceptación de este medicamento en grandes potencias como Estados Unidos, los resultados preliminares de los ensayos aportan una confianza inaplacable. Un estudio que, como gran novedad para España, se ha llevado en parte en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas.

Junto a este hospital, en esta fase III del estudio han colaborado 245 centros, 15 países a nivel mundial y ha sido impulsado por parte de Madrigal Pharmamceuticals contando hasta con 966 participantes han participado.

Trámites europeos ya iniciados

En Europa, todavía no se ha llegado a aprobar, pero no quiere decir que no se esté estudiando. La Unión Europea ya ha iniciado los trámites oportunos de la mano de la Agencia Europea de Medicamentos.