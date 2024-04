Eclipse de Sol total: cómo verlo desde España e incógnitas sobre este fenómeno

En la madrugada del próximo lunes 8 de abril tendrá lugar un eclipse total de Sol que será visible en toda América, África, Europa y en el este de Oceanía. Los expertos creen que apenas se verá en España, en todo caso podrá ser observado desde las Islas Canarias. Allí prevé que se muestre parcialmente, contemplándose mucho mejor desde El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria -las islas más occidentales-. Las costas del noroeste de Galicia también serán las grandes afortunadas del país del acontecimiento astronómico.

Los expertos aseguran que es momento de nutrirnos, escuchar a nuestro cuerpo y sus necesidades. También de hidratarnos y darnos espacio para conectar con nosotros mismos. Muchos expertos aconsejan escuchar música o hacer meditación para tener nuestra mente lo más calmada posible.

Hay astrólogos que dicen que es conveniente un ritual si quieres cambiar cosas de tu vida cotidiana. Con un papel y un boli podríamos apartar lo que no queremos que esté presente en nuestro día a día y después, aconsejan quemar el papel justo en el momento del eclipse.

Dónde se verá el eclipse

En el archipiélago canario el eclipse prevé comenzar a las 20:17 horas y terminar a las 21:44 horas. Sin embargo, solo podrá verse durante unos minutos. En cambio, en Galicia se manifestará durante más de una hora -desde las 21:02 horas hasta las 22:45 horas-.

Los mexicanos serán los más afortunados. En el país centroamericano será total el eclipse de Sol, al igual que en el centro de Estados Unidos y este de Canadá. Se observará parcialmente en Norteamérica y América Central.

Se trata de uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que podremos contemplar en el cielo. Un eclipse solar parece que cambia el día en noche, mientras que el lunar parece borrar la Luna del cielo.

Los efectos sobre las personas

Aunque no lo parezca, los eclipses aportan una importante cantidad de energía y sí tienen impacto en los seres vivos y en la naturaleza. Según explican los expertos, algunas conductas de las personas pueden verse afectadas cuando sucede un fenómeno como este. El impacto está sobre todo en el apartado emocional, sentimental y en los deseos.

Científicamente no hay evidencias de que se pruebe que tales efectos influyen en la salud de los seres humanos. Cunando sucede un eclipse, la gravedad cambia por varios segundos y lo más normal es que estemos algo melancólicos y quizás más ansiosos de lo habitual.

Otro de los efectos son el insomnio, la angustia o la confusión. Por esta razón muchos astrólogos recomiendan no realizar este lunes 8 de abril trámites muy importantes, como tomar decisiones importantes o firmar contratos. No solo aconsejan no hacerlo ese día, también los días anteriores y posteriores al eclipse.

