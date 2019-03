Investigan si la joven fallecida en P.Izquierdo había señalizado

En esta zona practican varias escuelas de windsurf

Una mujer fallecía degollada en la tarde de ayer por la tabla de un windsurfista mientras marisqueaba. Ocurrió en Pozo Izquierdo, en Gran Canaria. La Guardia Civil investiga lo ocurrido porque no está claro si el windsurfista se acercó demasiado a la costa y de forma temeraria con este resultado fatal o si fue la mujer la que cometió una imprudencia.

La chica, de nacionalidad rusa de 31 años se encontraba mariscando con unas gafas y un tubo en este litoral del sureste de Gran Canaria cuando ocurrió la tragedia.

La joven iba acompañada de su pareja, a quien vemos en estas imágenes. La joven perdió tanta sangre que falleció poco después. El corte se lo produjo la quilla de esta tabla de windsurf navegando a gran velocidad por el fuerte viento. Su propietario tuvo que ser evacuado de la playa con una crisis nerviosa. Según testigos, la víctima nadaba próxima a la orilla. Por eso se investigan los hechos.

Porque la joven no llevaba señalización y porque no se sabe si el windsurfista invadió los 50 metros hacia la costa que limita la norma para practicar este deporte. La señalización indica que está prohibido practicar windsurf en zona de baño. Pero lo cierto es que no hay bollas que delimiten esa zona.

En esta zona practican varias escuelas de windsurf. Según el ayuntamiento a partir de ahora habrá más vigilancia. .