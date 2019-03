De la Rosa bromea: "Fernando Alonso nos va a ver por la tele y se lo va a pasar mejor"

"Ferrari está mucho mejor que en 2014 porque ha tenido muchos meses de concentración exclusiva en el nuevo coche"

Pedro de la Rosa comentará una temporada más la Fórmula 1 en Antena 3: "Contento de estar en el equipo de Antena 3. Hay muy buen ambiente y se trata de entretener a la gente. Tenemos un nuevo formato con un plató aquí en Madrid; un formato que sólo suma porque el equipo ya lo tienes en el circuito y vamos a tener otro en Madrid. Será interesante ver cómo la gente lo vive y yo creo que vamos a tener un buen resultado".

Sobre la situación de McLaren-Honda: "Hemos visto muy poco esta pretemporada de McLaren para juzgarlos; realmente sólo hemos visto falta de rodaje en un proyecto muy joven. Será una temporada de menos a más. Tienen al mejor piloto del mundo y es el único que puede hacer cosas especiales. Le van a tener que dar un poco más de potencia y de fiabilidad para que haga algo más espectacular".



El piloto también ha hablado sobre la ausencia de Alonso en Melbourne: "Se va a hacer rarísimo no verlo en Australia. Conociendo a Fernando, yo creo que lo va a pasar mal. Al menos tiene una cosa muy buena y es que nos va a ver a nosotros por la tele; se lo va a pasar mejor [risas]. Le vamos a echar de menos, pero si es por su salud bienvenido sea. Carreras hay muchas, cogote uno solo, como decía Fangio. Saltarte una carrera en tu vida no es nada".

Hamilton es su apuesta

Su apuesta para la temporada 2015: "Creo que Hamilton repetirá, si me tengo que mejor. No va a ser fácil por Rosberg. Supongo que Marc Gené me copiará en las apuestas, siempre ha sido muy amarrategui".



Analiza la situación de Ferrari, su último equipo: "Ferrari está mucho mejor que en 2014 porque ha tenido muchos meses de concentración exclusiva en el nuevo coche; los veo bien y me gusta mucho el equipo Ferrari".