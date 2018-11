McLaren diseña un coche con los colores del casco de Fernando Alonso para la última carrera de asturiano

El equipo McLaren ha diseñado un coche especial para Fernando Alonso en su última carrera en la Fórmula 1, un diseño basado en los colores del casco con el que ha competido durante 18 años con los colores azul, rojo y amarillo que homenajean a las banderas de Asturias y de España.

"Hubo un tiempo en el que los diseños únicos eran relativamente comunes en la Fórmula 1. Pero, en una época de mayor homogeneidad, ahora se están volviendo algo raros. De hecho, la carrera de Abu Dabi marcará la primera vez que un McLaren compite con un diseño único desde que el equipo creó en coche amarillo para Keke Rosberg en el Gran Premio de Portugal de 1986", recordó el equipo británico en un comunicado.

Introducing our special livery for @alo_oficial's final @F1 race at the #AbuDhabiGP. #GraciasFernando

