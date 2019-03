Marko admite que Vettel prefería a Ricciardo como compañero en Red Bull

Helmut Marko ha afirmado que Ricciardo ha firmado un contrato de tres años. "La continuidad es importante para nosotros. Por lo tanto, el contrato es de, por lo menos, tres años, ya que Daniel no solo era el candidato más joven sino también el único con el mayor potencial", señalaba el austríaco. Asimismo, señala que Sebastian Vettel prefería a Daniel como compañero de equipo.



"Me siento muy, muy bien en este momento y obviamente me recorre una gran emoción. Desde que llegué a la F1 en 2011, esperaba que esto pasase y con el tiempo, ha ido creciendo en mí la creencia de que ocurriría", ha confesado Ricciardo tras el anuncio de su fichaje por Red Bull.

Ricciardo: "El próximo año estaré en el equipo campeón, sin duda el mejor equipo, y esperan que rinda bien"

"He tenido algunos buenos resultados y Red Bull ha decidido que eso es todo, así que es un buen momento. El próximo año estaré en el equipo campeón, sin duda el mejor equipo, y esperan que rinda bien. Estoy listo para esto, no estoy aquí para luchar por la décima plaza, quiero obtener los mejores resultados para mí y para el equipo. Me gustaría dar las gracias al equipo por darme la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer", prosiguió.

Ricciardo se centra en Toro Rosso: "Conozco muy bien al equipo desde que me convertí en su piloto reserva en 2010, lo cual me ha hecho más fácil la transición. Será un gran reto para mí enfrentarme a Sebastian Vettel, lo estoy deseando. Mi objetivo es terminar la temporada lo más fuerte posible, para mí y para Toro Rosso. Entonces, una vez que llegue el final de la temporada, estaré totalmente centrado en el próximo año y en la próxima etapa de mi carrera".

Horner: "Una elección muy lógica"

Christian Horner, contento con el anuncio: "Es fantástico confirmar a Daniel como piloto para 2014. Es un joven muy talentoso, comprometido, con una gran actitud y, al final, era una elección muy lógica la de elegir a Daniel. Se unió al Red Bull Junior Tean en 2008 y hemos visto en su carrera como júnior en la Fórmula 3 y en las World Series que es capaz de ganar carreras y campeonatos".



"Destacó en cada una de estas categorías y hemos seguido su progreso con gran interés. Tiene todas las cualidades que se requieren para pilotar en nuestro equipo: tiene una gran habilidad natural, tiene una buena personalidad y es un gran tipo con el que trabajar. Daniel sabe lo que el equipo espera de él, aprenderá rápidamente y es una perspectiva más a medio-largo plazo la que tenemos en su desarrollo", ha dicho Horner en el comunicado oficial.

Newey: "Era el piloto más prometedor"

"Desde que Mark anunció su retirada, Christian y yo hemos mirado cuidadosamente el mercado de pilotos junto a Helmut Marko y Dietrich Mateschitz. Podríamos haber optado por un piloto experimentado, alguien que garantizase un nivel relativamente sabido o, igualmente, podríamos haber cogido un piloto mucho más joven con la esperanza de que va a desarrollarse a un nivel muy alto", ha comentado Adrian Newey.



"Nos fijamos en la última opción y la conclusión fue que, de los pilotos jóvenes, Daniel es el más prometedor. Desde el punto de vista de Red Bull, también encaja bien porque es el piloto que Christian y yo sentimos que es más prometedor de los del programa de jóvenes pilotos de Red Bull".