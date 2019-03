María de Villota, ante el espejo: "Pensé ¿quién me va a querer así?"

La piloto María de Villota, que sufrió un accidente en el aeródromo de Duxford en el que perdió el ojo derecho, vuelve a sonreir. Este domingo cumple 33 años y afortunadamente vive para contarlo. La piloto se ha mostrado sincera en un entrevista para las Noticias del Fin de Semana. Enfrentarse al espejo fue la prueba más dura pero ahora afronta con optimismo su futuro.

El recuerdo del accidente está muy vivo, "lo recuerdo todo, el volante, ruedas, cómo estaban colocadas mis manos... es como si todo pasara a cámara lenta". "Como lo viví desde dentro no tengo una visión tan terrible como se percibió desde fuera. Lo concibo con calma". "No tuve miedo a morir, nunca sentí que estaba en ese peligro", explica con una sonrisa.

"Para mí es inconcebible el no conducir"

Después de más de seis meses, María no ha vuelto a conducir aunque "lo estoy deseando. Llevo conduciendo un fórmula desde los 14 años. Para mí es inconcebible el no conducir".

La prueba más dura llego con el enfrentamiento al espejo. "Mirarse al espejo fue tremendo. Yo no sabía que estaba tan mal como realmente estaba. Entre las cicatrices, el ojo... bueno el no ojo... parecía 'El Último Mohicano'. Y yo pensé para dentro... y lo dije un poco en voz alta ¿quién me va a querer a mí?".

Sin embargo, Maria de Villota afronta su futuro con mucho optimismo. "Mi visión de la vida ha cambiado 180 grados". "Todas estas cicatricews en la cara, incluso la pérdida de mi ojo derecho, reflejan realmente quién es María de Villota... un guerrera".

Villota también ha querido responder a las preguntas de los espectadores. Confiesa la piloto española que "hace años tuve una multa por exceso de velocidad, aunque ya no le volverá a pasar". También explica que sabe cambiar una rueda y lo más importante "pienso seguir vinculada al mundo del motor y además trasladarlo a la seguridad vial. Creo que es una forma muy bonita de colaborar".