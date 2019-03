La fiabilidad de Ferrari contra el genio de Adrian Newey

Red Bull es a día de hoy el mejor coche de la parrilla y Vettel tiene el Mundial enfilado. Sin embargo, Ferrari está metido en la pomada. El medio segundo que el RB8 le metió al F2012 en la parrilla no se tradujo en la meta tras las 60 vueltas al trazado de Buddh: Alonso se quedó a apenas nueve segundos de Vettel y consiguió superar a Mark Webber. Fernando minimizó el impacto cuando parecía que los coches de las bebidas energéticas iban a arrasar.

Los vehículos diseñados por Newey han ganado 16 Mundiales entre Williams, McLaren y ahora Red Bull.

La principal baza de Red Bull es su monoplaza, sin duda el más completo de toda la parrilla. Así lo reconoció Alonso: "Ahora no luchamos contra Vettel, sino contra Adrian Newey". Pueden prohibir los difusores soplados, los 'agujeros' del fondo plano e incluso la refrigeración de los frenos: el Red Bull de Adrian Newey sigue mandando en la Fórmula 1, esta vez gracias al D-DRS. Los vehículos diseñados por este ingeniero han ganado 16 Mundiales entre Williams, McLaren y ahora Red Bull.

Sin embargo, Alonso peleará hasta el final. Puede que Ferrari no tenga el mejor coche, pero lleva toda la temporada luchando por el podio con Red Bull y McLaren y, por si fuera poco, Fernando ha logrado tres victorias. Además, la fiabilidad del F2012 es incuestionable: Alonso no sufre un abandono por razones mecánicas desde abril de 2010; los dos abandonos de esta temporada se han debido a las tropelías de Grosjean y Raikkonen. Ferrari no tiene el monoplaza más veloz, pero sí el más fiable.

Alonso nunca tirará la toalla

Y es que la fiabilidad puede ser un elemento clave al final del Mundial porque, si Ferrari no ha tenido fallos mecánicos, no se puede decir lo mismo de Red Bull. Vettel tuvo problemas con el alternador en Valencia y Monza; en India, Webber se quedó sin KERS y eso permitió a Alonso adelantarle sin problemas. En Red Bull son conscientes de que cualquier error mecánico significará que el incombustible asturiano de Ferrari les recortará puntos.