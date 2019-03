Fernando Alonso no correrá el GP de Australia por prescripción médica

Fernando Alonso no participará en la primera prueba de Melbourne, según confirma McLaren-Honda. El español ha dicho a través de Twitter que volverá en Malasia.

Los médicos han recomendado a Fernando Alonso que no pilote en Australia tras la conmoción cerebral que sufrió en los test de Montmeló.



Según el comunicado, el español no tiene ninguna lesión, pero se le recomienda no viajar y Alonso se perderá la primera carrera de 2015.

Los médicos le hicieron nuevas pruebas ayer y todas demostraron que Fernando está completamente recuperado, sin ninguna afectación neurológica.



Sin embargo, sería arriesgado competir porque un nuevo accidente podria tener consecuencias graves por el síndrome del segundo impacto.

Following medical advice, Fernando will not be competing in the Australian GP. Full statement here: http://t.co/3CtLnbh7dT