Cuatro campeones para evitar el tetracampeonato de Vettel y Red Bull

Vettel, Alonso, Hamilton, Button y Raikkonen. Cinco campeones del mundo en el Mundial de Fórmula 1. Un solo título en juego. Cuatro de ellos tratarán de evitar el tetracampeonato de Vettel y Red Bull. ¿Qué opciones tiene cada uno?



Fernando Alonso

Es sin duda el gran aspirante para acabar con la hegemonía de Vettel. En Ferrari suma nueve victorias y 33 podios en tres años, pero aún no ha podido conquistar el tricampeonato con la 'Scuderia'.



Aunque Vettel se proclamó la temporada pasada el tricampeón más joven de la historia, fue Fernando quien acaparó finalmente los elogios del paddock, la prensa mundial y los directores de equipo.



Campeón en 2005 y 2006, Alonso atesora 30 triunfos y 22 poles en 197 carreras. A sus 31 años, Fernando todavía puede conquistar varios mundiales: Schumacher tardó cinco años en ganar con Ferrari y lo hizo precisamente a esa edad.



El año pasado fue el piloto que más guerra dio a Vettel y lo hizo con un monoplaza muy inferior al Red Bull. Sin embargo, el nuevo F138 es "200 veces mejor que el anterior". Ferrari puede pelear el podio desde la primera prueba y eso puede bastar al asturiano.



Lewis Hamilton



El fichaje del británico parece haber revolucionado a Mercedes, que ha dado un salto adelante con el W04. Tras la marcha de Schumacher, la mítica escudería alemana necesitaba una nueva estrella y Hamilton ha asumido el reto.



Lewis llegó a la Fórmula 1 en 2007 como un elefante en una cacherrería: una eléctrica conjunción de talento y temeridad que no dejó indiferente a nadie. Campeón en 2008 con McLaren, en 110 grandes premios suma 21 triunfos y 26 poles.



Hamilton ha demostrado desde el principio que no piensa ser una comparsa en parrilla; se ha adaptado rápidamente al equipo esta pretemporada y puede estar en la pomada desde la primera carrera. ¿Será capaz Mercedes de darle un coche ganador y fiable? Él pondrá el resto.



Jenson Button



Tras Vettel y Alonso, sin duda el tercero en discordia. A sus 33 años, el británico ha ganado un título Mundial en Brawn GP en 2009 y suma 15 victorias y ocho poles. Tras la marcha de Hamilton a Mercedes, es el número uno indiscutible de la escudería británica.



Muy regular en pista, Button tendrá como compañero a Sergio Pérez. McLaren cumple este año medio siglo en la Fórmula 1 y espera celebrar sus bodas de oro con un nuevo título en sus vitrinas. Un título que se les escapa desde 2008...



Kimi Raikkonen



Lotus le rescató la temporada pasada de los rallies y la Nascar y 'Iceman' sorprendió a propios y extraños. El campeón con Ferrari en 2007 (19 victorias y 18 poles) no necesitó temporada de adaptación: terminó tercero el Mundial de Pilotos, victoria en Abu Dabi incluida. Ni un solo abandono.



El equipo Lotus sigue en ascenso, parece haber mejorado el E21 y puede ser la sorpresa en el inicio del Mundial. Raikkonen ya superó todas las expectativas el año pasado y este podría ser el de su confirmación como un piloto capaz de ganar sin el mejor monoplaza de parrilla.



Sebastian Vettel



Red Bull sigue siendo el principal favorito para sumar su cuarta corona consecutiva con el RB9, hijo de un RB8 ganador. Hasta la llegada de Vettel (25 años), ningún piloto había logrado el tricampeonato antes de la treintena. Los números de Sebastian asustan: 26 victorias y 36 poles en 101 carreras.



La escudería de las bebidas energéticas no ha mostrado todas sus cartas este pretemporada, pero en el paddock saben que Red Bull suele jugar al despiste. Con Adrian Newey en su línea, todos son conscientes de que el equipo austríaco es el rival a batir. ¿Conseguirán el tetracampeonato?