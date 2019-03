Button supera un triatlón para olvidar sus malos resultados en Malasia

Ciclismo y atletismo, eso es lo que ha tenido que superar Jenson Button en el triatlón de Lavaman, en Hawaii. El inglés completó la prueba, como se había propuesto tras sus malos resultados en Sepang. En dos semanas el de McLaren volverá a correr pero en el Gran Premio de China, en el circuito de Shangai. [[DEST:"Después de Malasia me voy a castigar porque me merezco el dolor"].

"Me voy a castigar tras el resultado de Malasia", explicó Button al diario The Telegraph. Y es que pese a tener el mejor monopplaza de la parrilla y haber copado la pole en los dos primeros grandes premios del año, Button y Hamilton no acaban de encontrar la regularidad.



Button acabó decimocuarto en Sepang después de lograr la victoria en el GP de Australia. Por su parte Hamilton ha logrado las dos poles del curso, posiciones que sin embargo no le han servido para estrenar sus casillero de victorias.



El lado positivo es que su sprincipales rivales -Red Bull y Mercedes- tampoco tuvieron un buen fin de semana. Y Ferrari, pese a la victoria y el liderato de Alonso, parecen disponer de un monoplaza inferior en rendimiento a los de la escudería de Woking.