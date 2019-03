Antonio Lobato: "Este año todo es nuevo; De la Rosa y yo trataremos de sorprender"

"Este año McLaren no va a ganar el Mundial y Alonso no va a pelear por el título"

Antonio Lobato ha hablado con nosotros sobre la cobertura del Mundial 2015 en Antena 3: "Este año todo es nuevo. Quería cambiar, estaba harto de tanto viaje. La condición que puse a Antena 3 para cerrar el ciclo era no viajar y hacer un espectáculo en Madrid... y les convencí".

"Jugaremos con el plató de Madrid, que es espectacular, más el escenario del circuito, en el que tendremos presencia obviamente. De la Rosa, Rosaleny y yo nos quedaremos en Madrid para divertirnos y sorprender en cada programa", dice el periodista.



Lobato también ha analizado cómo se presenta la temporada para los equipos: "El año ha comenzado mal para McLaren. La pretemporada ha sido peor de lo que esperaban. Arranca Australia demasiado pronto para ellos; el coche está por detrás ahora mismo de los competidores".



"Además, Alonso se va a perder el primer gran premio de la temporada por primera vez en muchísimos años. Cualquier cosa que suceda a partir de ahora va a ser mejor. ¿Hasta dónde puede llegar la mejoría? Este año McLaren no va a ganar el Mundial y Alonso no va a pelear por el título, no engaño a la gente. Hay unos claros favoritos, que son Mercedes. Si tuviera que jugarme mi patrimonio sería por Mercedes y Lewis Hamilton", reflexiona Antonio.

Duelo Raikkonen-Vettel

Muchas peleas en pista por resolver este año: "Vamos a ver la batalla de Carlos Sainz, que luchará con Verstappen. Y veremos qué ocurre en Ferrari; yo creo que Kimi le va a mojar la oreja a Sebastian".