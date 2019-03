Alonso: "Hay que olvidarse de lo sucedido en Brasil y centrarse en el próximo Mundial"

El piloto asturiano del equipo Ferrari, Fernando Alonso, ha puesto punto y final, este domingo, en Cheste, a la polémica suscitada por un vídeo que ponía en duda la legalidad de un adelantamiento del piloto alemán del equipo Red Bull, Sebastian Vettel, en el Gran Premio de Brasil y ha asegurado que ve inútil seguir con el debate. El asturiano ha afirmado que cree que tanto su equipo como él deben centrarse ya en el Mundial de Fórmula 1 de 2013.

Alonso, que ha acudido a las Finales Mundiales de Ferrari que ha albergado durante toda esta semana el circuito de la Comunidad Valenciana, ha comentado que, aunque sabía de la existencia de un vídeo y del clamor existente entre los aficionados de Ferrari por una acción en la última carrera del año, no ha podido seguir la polémica de los últimos días dado que no ha tenido acceso a internet durante la última semana porque se encontraba de vacaciones .

"Los aficionados pedían una explicación y Ferrari la pidió por carta a la FIA. La respuesta fue que había una bandera verde y no hay más que decir", ha afirmado el piloto de Ferrari.

El asturiano se ha mostrado muy satisfecho con el desenlace de la temporada y ha comentado que, aunque tanto él como su equipo no han podido hacerse ni con el Mundial de pilotos ni con el de constructores, está muy contento porque ha realizado el mejor Mundial de su vida. "Ha sido un milagro, carrera tras carrera, lo que hemos conseguido, pero no hay que dar más vueltas a una bandera amarilla en la carrera de Brasil", ha añadido al respecto.

El piloto de Ferrari quiso insistir en que el Mundial no se perdió en Brasil, sino en las carreras de Spa, en Bélgica, Suzuka y en Japón, donde no pudo completar ninguna vuelta al ser embestido por otros coches.

Alonso cree que lo mejor para Ferrari es centrar su trabajo en mejorar en la sesión de clasificación de los sábados, para, de ese modo, poder luchar por la poles. El asturiano también ha reclacado la importancia de tener un coche mejor: "Ha sido un año perfecto en estrategia, paradas en boxes, salidas y preparación de un fin de semana. Lo único que ha faltado es, seguramente, la capacidad del coche, que no estuvo al nivel de otros que fueron mejores". El piloto español cree que Ferrari podrá mejorar el coche porque "es un equipo grande".

Respecto a las críticas que le han llegado desde Alemania tras la polémica del adelantamiento de Sebastian Vettel, Alonso ha asegurado que desconoce lo que se ha dicho y que se queda con el reconocimiento que se encuentra por la calle. "Sólo encuentro gente en la calle que me abraza. Me llaman gladiador, samurai y cosas así. Lo que pasa en Alemania no me preocupa. Ha sido un año espectacular, con momentos irrepetibles como la victoria en Valencia o Malasia y será difícil de repetir. Ojalá el año que viene podamos conseguir lo mismo y tener esos puntitos más", ha afirmado el asturiano.

Por último, el español ha repasado los tres años que lleva en Ferrari y ha asegurado que han sido los mejores de su carrera deportiva pese a no haber podido conseguir el título. "Han sido los tres mejores años de mi carrera. Cuando llegué, la gente tenía una opinión sobre mí, más o menos buena. Ahora noto otro tipo de respeto, cosa que no tuve ni cuando gané con Renault en 2005 y 2006", ha dicho. "Hay pilotos con un título y están considerados de los mejores. Senna ganó tres y se le considera el mejor, pese a que otros tiene más. Cuando me retire, tenga los títulos que tenga, espero que se me considere de los mejores", ha concluido Alonso.